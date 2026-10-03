В Тукумском крае на одном из избирательных участков произошел конфликт после того, как мужчине отказали в голосовании из-за отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность. Несмотря на инцидент, в целом день выборов в крае проходит спокойно.

На одном из избирательных участков Тукумского края мужчина попытался получить бюллетень, предъявив свидетельство о рождении и справку из полиции вместо документа, удостоверяющего личность. После отказа допустить его к голосованию он, по словам председателя краевой избирательной комиссии Лиене Зервены, повел себя крайне агрессивно.

Голосовать по представленным документам мужчине не разрешили. Не исключено, что после произошедшего в Центральную избирательную комиссию может быть подана жалоба.

Этот случай стал одним из немногих заметных инцидентов в регионе. В остальном, как отмечают в краевой комиссии, выборы проходят в штатном режиме, а серьезных нарушений не зафиксировано.

Для участия в выборах необходимо предъявить документ, который дает право получить избирательные материалы. Использование других документов не позволяет комиссии выдать бюллетень.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 12:00 в Тукумском крае проголосовали 10 186 человек, что составляет 29,56% зарегистрированных избирателей.

Наибольший поток людей пришелся на первую половину дня. В комиссии ожидают, что ближе к вечеру активность вновь возрастет. Об этом, в частности, свидетельствуют обращения участковых комиссий, которые заранее уточняли наличие резервных конвертов и избирательных бюллетеней.

В предыдущие дни членам комиссий также приходилось разъяснять избирателям порядок досрочного голосования. В частности, жителям объясняли, что бюллетени, оставленные на хранение до основного дня выборов, остаются анонимными и тайна голосования сохраняется.

Голосование на выборах в 15-й Сейм продолжается до 20:00. По информации комиссий, несмотря на отдельные конфликтные ситуации и очереди на некоторых участках, избирательный процесс в Тукумском крае проходит без серьезных сбоев.