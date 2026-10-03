В пятницу вечером в Риге спасателям пришлось извлекать из реки легковой автомобиль с прицепом. Машина находилась под водой примерно в шести метрах от берега, никто не пострадал.

В Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) провели ночную операцию по извлечению из реки легкового автомобиля с прицепом.

Вызов на улицу Лиелупес поступил незадолго до 22:00. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что автомобиль с прицепом полностью оказался под водой примерно в шести метрах от берега.

Для проведения операции использовался трос. С его помощью автомобиль вместе с прицепом удалось вытащить на берег.

Работы продолжались несколько часов и завершились вскоре после полуночи.

По данным ГПСС, в результате происшествия никто не пострадал. Причины, по которым автомобиль оказался в реке, не уточняются.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 53 вызова. Из них 12 были связаны с пожарами, 29 — со спасательными работами, еще 12 оказались ложными.