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Ночной вызов в Риге: спасатели вытаскивали из реки автомобиль с прицепом (фото) 0 901

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: променад у реки

Фото: Sevastjans Ļevencovs.

ФОТО: Facebook

В пятницу вечером в Риге спасателям пришлось извлекать из реки легковой автомобиль с прицепом. Машина находилась под водой примерно в шести метрах от берега, никто не пострадал.

В Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) провели ночную операцию по извлечению из реки легкового автомобиля с прицепом.

Вызов на улицу Лиелупес поступил незадолго до 22:00. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что автомобиль с прицепом полностью оказался под водой примерно в шести метрах от берега.

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Для проведения операции использовался трос. С его помощью автомобиль вместе с прицепом удалось вытащить на берег.

Работы продолжались несколько часов и завершились вскоре после полуночи.

По данным ГПСС, в результате происшествия никто не пострадал. Причины, по которым автомобиль оказался в реке, не уточняются.

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За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 53 вызова. Из них 12 были связаны с пожарами, 29 — со спасательными работами, еще 12 оказались ложными.

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#происшествие #Рига #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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