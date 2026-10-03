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Опасный маневр на шоссе под Ригой попал на видео: водитель развернулся и поехал навстречу потоку 1 361

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: шоссе
ФОТО: скриншот видео TV3

На Кекавской объездной дороге водитель Hyundai остановился на скоростном шоссе, развернулся и начал движение по встречной полосе. Опасный маневр попал на видеорегистраторы других автомобилей, а полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.

На Кекавской объездной дороге произошел опасный инцидент, который, по словам полиции, лишь по счастливой случайности не закончился тяжелым ДТП. Водитель Hyundai сначала двигался значительно медленнее общего потока, а затем остановился и развернулся прямо на скоростном шоссе, начав движение по встречной полосе. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

О произошедшем в полицию сообщил один из автомобилистов. По его словам, Hyundai двигался со скоростью около 50 км/ч, из-за чего другие машины были вынуждены его объезжать.

«Я в последний момент успел избежать столкновения. Посигналил ему и поехал дальше, а затем показалось, что он попытался как будто протаранить мой автомобиль», — рассказал водитель.

Начальник муниципальной полиции Кекавского края Марис Боминьш сообщил, что особенно опасным маневр сделал сам участок дороги.

«Он остановился на скоростном шоссе и решил развернуться, фактически начав движение по встречной полосе. Разрешенная скорость здесь составляет 110 км/ч, а маневр был выполнен перед поворотом с ограниченной видимостью. Это была чрезвычайно опасная ситуация», — отметил Боминьш.

После остановки автомобиля выяснилось, что за рулем находился гражданин Индии.

Сам водитель рассказал, что почувствовал себя жертвой преследования со стороны другого автомобилиста. По его словам, тот ехал за ним, а позже вышел из машины. Мужчина утверждает, что пытался выяснить, в чем причина такого поведения, и опасался за свою безопасность.

Полиция проверила водителя на алкоголь. Признаков опьянения выявлено не было.

При этом, как отмечают правоохранители, записи с видеорегистраторов позволяют подробно восстановить обстоятельства произошедшего. Именно на основании этих материалов будет принято решение о возможной ответственности водителя.

Кроме того, полиция проверит действительность и право использования водительского удостоверения, выданного мужчине в Индии.

По словам Мариса Боминьша, просмотренные видеозаписи свидетельствуют о том, что избежать трагедии удалось лишь благодаря своевременной реакции других участников движения.

Расследование продолжается, а окончательная правовая оценка действий водителя будет дана после завершения всех проверок.

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#полиция #безопасность #Индия #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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