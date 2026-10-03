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Почему нельзя тушить горящее масло водой: эксперты объяснили главные ошибки 1 130

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: огнетушитель
ФОТО: Unsplash

При возгорании масла или жира на кухне нельзя использовать воду — это может привести к мгновенному распространению пламени. Эксперты также рассказали, какие огнетушители подходят для дома и как действовать при небольшом пожаре.

Использование воды для тушения горящего масла или жира может привести к резкому распространению огня и быстрому выходу пожара из-под контроля, предупреждают специалисты в области пожарной безопасности.

По словам эстонского специалиста по пожарной безопасности Сийма Сиска, для таких случаев лучше всего подходит огнетушитель класса F, специально предназначенный для тушения горящих масел и жиров.

Он отметил, что обычный порошковый огнетушитель не охлаждает очаг возгорания, поэтому жир может воспламениться повторно. Специальный огнетушитель класса F снижает риск повторного возгорания и считается более безопасной альтернативой противопожарному полотну.

Эксперт по технике безопасности Туули Таавет пояснила, что для большинства домов подойдет порошковый огнетушитель класса ABC, который предназначен для тушения различных бытовых материалов. Однако после его применения порошок может повредить бытовую технику и электронику.

Если в доме много электроники, специалисты рекомендуют использовать углекислотный огнетушитель, который подходит для тушения электроприборов и проводки под напряжением. При этом после его использования помещение необходимо проветрить, поскольку углекислый газ снижает концентрацию кислорода.

Пенный огнетушитель подходит для тушения древесины, бумаги, текстиля, пластика, бензина и масла, однако перед использованием необходимо убедиться, что конкретная модель допускает тушение электрооборудования под напряжением. Водный огнетушитель предназначен для древесины, бумаги и текстиля, но не подходит для тушения горящих масел и жиров.

Специалисты также рекомендуют хранить на кухне противопожарное полотно. Оно позволяет перекрыть доступ кислорода к небольшому очагу возгорания, например загоревшемуся жиру на сковороде, бытовому прибору или одежде.

При использовании противопожарного полотна не следует приподнимать его, чтобы проверить, погас ли огонь, поскольку это может привести к повторному возгоранию и ожогам. Если пламя не погасло, полотно нужно снова накрыть на очаг.

Эксперты подчеркивают, что пользоваться огнетушителем следует только тогда, когда это безопасно. Если пожар быстро распространяется, помещение заполняется дымом или возникает риск оказаться заблокированным, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей по телефону 112.

Также специалисты напоминают, что огнетушитель должен храниться в легкодоступном месте, регулярно проходить проверку и своевременно обслуживаться в соответствии с рекомендациями производителя.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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