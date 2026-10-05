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Два ДТП подряд на Южном мосту: в машины, оформлявшие аварию, врезался третий автомобиль 0 731

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром в понедельник на Южном мосту в Риге произошли сразу две аварии, из-за которых образовались серьезные заторы. Пока участники первого ДТП оформляли согласованный протокол, в их автомобили врезалась еще одна машина.

Утром в понедельник на съезде с улицы Краста на Южный мост в Риге произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. По информации Государственной полиции, второе столкновение случилось, пока водители оформляли документы после первой аварии, сообщает tv3.lv.

Первое ДТП произошло около 6:20. По предварительным данным полиции, на съезде на Южный мост столкнулись автомобили BMW и Ford.

В результате аварии никто не пострадал. Водители решили оформить согласованное извещение о дорожно-транспортном происшествии.

Однако во время оформления документов произошла еще одна авария.

В стоявшие после первого столкновения автомобили врезалась третья машина. Несмотря на повторное ДТП, обошлось без пострадавших.

Из-за двух происшествий подряд на одном участке дороги в утренний час пик на Южном мосту образовались значительные заторы, что осложнило движение транспорта.

Государственная полиция выясняет обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий.

Ситуация стала напоминанием о том, что даже после незначительной аварии участникам движения необходимо максимально позаботиться о собственной безопасности и учитывать риск повторных столкновений на оживленных магистралях.

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#Рига #ДТП #безопасность #южный мост #документы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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