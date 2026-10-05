Рижский городской суд приговорил гражданина Германии и России Сергея Никитина к семи годам лишения свободы за непосредственный сбор и передачу денег и имущества российским военнослужащим. Кроме того, ему назначен один год пробационного надзора.

Как сообщает LETA, именно такого наказания во время судебных прений требовал прокурор. Суд также зачел время, которое Никитин уже провел под стражей. Таким образом, если приговор вступит в силу, ему останется провести в заключении пять лет, десять месяцев и 25 дней. Решение суда еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Согласно обвинению, с 18 ноября 2023 года по 1 сентября 2025 года Никитин на автомобиле с немецкими регистрационными номерами около 20 раз пересекал латвийско-российскую границу через пограничный пункт Терехово. По версии обвинения, целью поездок была доставка в Россию различных товаров и денег. Во время одной из поездок из России в Латвию его задержали таможенники.

Сам Никитин подтвердил в своих показаниях, что собирал и передавал различные вещи для доставки в Россию. Однако он утверждал, что делал это «из гуманитарных соображений» — чтобы помогать тяжелобольным людям, инвалидам и животным.

В телефоне Никитина следователи обнаружили переписку, фотографии и видеозаписи, на которых он обсуждал с различными людьми необходимые товары и подготовку грузов для отправки в Россию. В основном речь шла о медицинских и гигиенических принадлежностях и других подобных товарах. Однако среди них были также бинокли ночного видения. В суде Никитин утверждал, что передал их охотникам.

В телефоне были обнаружены и несколько видеозаписей, на которых Никитин находится в военном госпитале №1 в Белгороде. Он снимал переданные товары, а также людей в одежде, похожей на военную форму. Ранее на судебных заседаниях Никитин заявлял, что дарил вещи людям, которые просто были одеты таким образом, поскольку, по его словам, в России существует такая мода.

Прокурор Каспарс Кикутс рассказал, что на одном из снятых в госпитале видео человек по имени Виктор благодарит за полученные товары и говорит, что они послужат «на благо нашей Родины». Он также благодарит людей, которые понимают, «за что мы сражаемся в этой специальной военной операции», и отдельно благодарит Никитина за очередную доставку гуманитарного груза в госпиталь. В конце записи мужчина произносит: «Победа будет за нами!»

В телефоне были найдены и другие похожие видеозаписи, на которых Никитин передает различные упакованные товары людям в форме. В отдельных случаях на одежде видны цвета российского флага, георгиевские ленты или символ «Z».

Прокурор также заявил в суде, что Никитин ранее был судим в России и Германии за насильственные преступления, в том числе за умышленное убийство человека.

Адвокат Никитина Янис Милтузис, в свою очередь, настаивал, что в деле не доказано, что его подзащитный сознательно, умышленно или неумышленно финансировал российские вооруженные силы. По версии защиты, Никитин не мог знать, кому именно в конечном итоге достанутся переданные им товары или деньги. Адвокат также утверждал, что желание Никитина поддерживать Россию объясняется его гражданской принадлежностью.

Кроме того, защитник обратил внимание суда на то, что пограничники и таможенники неоднократно проверяли перевозимые Никитиным товары и ранее не признавали их запрещенными.

Приговор пока не вступил в законную силу. Сергей Никитин может обжаловать решение Рижского городского суда в Рижском окружном суде.