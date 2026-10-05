В Краславском крае задержан гражданин Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу с Беларусью. Во время проверки выяснилось, что водитель также пользовался поддельным польским водительским удостоверением.

Сотрудники Государственной пограничной охраны при поддержке военнослужащих Национальных вооруженных сил задержали в Краславском крае предполагаемого перевозчика нелегальных мигрантов.

Автомобиль Chrysler был остановлен в Андрупенской волости. За рулем находился гражданин Латвии.

Во время проверки в салоне автомобиля обнаружили пятерых иностранцев без действительных документов, виз или видов на жительство. По данным пограничной охраны, все они ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую государственную границу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту незаконной перевозки мигрантов, а сами иностранцы были доставлены обратно к государственной границе с Беларусью.

Проверка также выявила еще одно нарушение. Мужчина предъявил поддельное польское водительское удостоверение, в связи с чем начато второе уголовное производство.

Кроме того, выяснилось, что в отношении задержанного действовал запрет на использование водительских прав, поскольку он не прошел обязательную досрочную медицинскую проверку.

Этот случай стал очередным эпизодом борьбы с нелегальной миграцией на восточной границе Латвии. По данным Государственной пограничной охраны, с начала года возбуждено уже 158 уголовных процессов в отношении 115 человек за незаконную перевозку мигрантов или содействие их незаконному пребыванию в стране.

Одновременно сохраняется высокий поток попыток нелегального пересечения границы. Только за последние трое суток пограничники предотвратили 167 таких случаев, а с начала года их число достигло 11 866.

На фоне продолжающегося миграционного давления правительство продлило режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы до конца текущего года. Особый режим действует в Краславском, Лудзенском, Аугшдаугавском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе.