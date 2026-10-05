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Последняя надежда — ДНК: что известно о 33 пропавших жителях Латвии 0 271

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оползень в Непале

Министерство иностранных дел Латвии пока не получило новой информации о судьбе 33 латвийских граждан, пропавших без вести после разрушительного наводнения в Непале и Китае. Активная фаза спасательной операции уже завершена, однако власти готовятся к сравнению ДНК-профилей.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лига Ермацане, по информации непальской стороны, активные спасательные работы прекращены. Сейчас в пострадавших районах идет расчистка территории и начинаются восстановительные работы.

При этом поисковый процесс фактически не завершен. Консульский департамент МИД Латвии продолжает поддерживать тесную связь с властями Непала и ждать информации о пропавших.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с властями Непала, чтобы получить информацию о наших гражданах, поскольку вскоре непальская сторона начнет сравнение ДНК-профилей», — сообщила Ермацане.

Когда именно могут появиться результаты сравнения образцов ДНК, пока неизвестно.

Трагедия произошла 26 августа, когда обрушение ледника вызвало мощный поток льда. В результате прорыва ледникового озера началось масштабное наводнение с потоками воды и грязи, причинившее серьезные разрушения в Непале и Китае.

Неподалеку от эпицентра бедствия в тот момент находилась группа туристов из Латвии. Ранее МИД сообщал, что трое находившихся в регионе жителей Латвии не пострадали, однако 33 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Власти Непала подтвердили получение ДНК-профилей, направленных в связи с поисками пропавших жителей Латвии, и признали предоставленные данные пригодными для дальнейшего сравнения.

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#Латвия #Непал #наводнение #туристы #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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