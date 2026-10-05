За последние трое суток латвийские пограничники предотвратили 167 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких случаев приблизилось к 12 тысячам, что уже почти соответствует показателю за весь прошлый год.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что за последние трое суток предотвратила 167 попыток незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

По данным ведомства, с начала года пресечено уже 11 866 попыток нелегального проникновения в страну.

Это означает, что менее чем за три месяца до конца года показатель практически сравнялся с итогом всего 2025 года. Тогда пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

На фоне сохраняющегося миграционного давления правительство продлило режим усиленной охраны границы до конца текущего года.

Особый режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

В исключительных случаях Латвия допускает въезд отдельных людей по гуманитарным причинам. В прошлом году такое разрешение получили 31 человек, а в 2024 году — 26 человек.

Для сравнения, в 2024 году Государственная пограничная охрана предотвратила 5388 попыток незаконного пересечения границы. Таким образом, нынешние показатели более чем в два раза превышают уровень двухлетней давности и свидетельствуют о сохраняющемся высоком миграционном давлении на восточную границу страны.