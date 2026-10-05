В американском Балтиморе спор двух взрослых мужчин из-за парковочного места закончился стрельбой и гибелью 12-летней Хлои Ишвей. Девочка оказалась под перекрестным огнем рядом с площадкой, где проходил матч детской футбольной лиги.

Как сообщает CBS News со ссылкой на полицию Балтимора, трагедия произошла вечером 3 октября в Leon Day Park. Около 18:15 правоохранители получили сообщение о стрельбе. На месте они обнаружили раненых девочку и 25-летнюю женщину. Позже за медицинской помощью с огнестрельными ранениями обратились еще несколько взрослых.

Поссорились из-за парковочного места

По предварительным данным полиции, между двумя мужчинами возник конфликт, предположительно из-за парковочного места. В какой-то момент они открыли огонь друг по другу.

Хлоя не была целью стрелявших — она случайно оказалась на линии огня. Девочку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, следователи отрабатывают несколько версий и ищут как минимум двух подозреваемых. На момент последних сообщений об арестах не объявлялось.

«Я хочу справедливости для своей девочки»

Родные рассказали CBS, что Хлоя любила танцевать, музыку и проводить время с близкими. Семья в тот день не собиралась надолго оставаться в парке — они приехали лишь ненадолго, когда началась стрельба.

Мать девочки Кристин Риз требует найти виновных.

«Я хочу справедливости для своей девочки», — сказала она.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт, комментируя случившееся, подчеркнул абсурдность трагедии: ссора двух взрослых мужчин закончилась смертью 12-летнего ребенка.