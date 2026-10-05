Утром в понедельник в Тукумском крае произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Audi съехал с дороги и врезался в дерево, от полученных травм он погиб на месте.

В Тукумском крае утром 5 октября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным Государственной полиции, водитель легкового автомобиля Audi погиб после того, как машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево, пишет tv3.lv.

Авария произошла незадолго до 8:00 в Смардской волости на автодороге Тукумс—Елгава в направлении Тукумса.

По предварительной информации полиции, автомобиль по пока неустановленным причинам покинул проезжую часть, после чего столкнулся с деревом.

В момент аварии в машине находился только водитель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Государственной полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Расследование продолжается.