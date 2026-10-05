Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смертельное ДТП под Тукумсом: Audi съехал с дороги и врезался в дерево 0 179

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром в понедельник в Тукумском крае произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Audi съехал с дороги и врезался в дерево, от полученных травм он погиб на месте.

В Тукумском крае утром 5 октября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным Государственной полиции, водитель легкового автомобиля Audi погиб после того, как машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево, пишет tv3.lv.

Авария произошла незадолго до 8:00 в Смардской волости на автодороге Тукумс—Елгава в направлении Тукумса.

По предварительной информации полиции, автомобиль по пока неустановленным причинам покинул проезжую часть, после чего столкнулся с деревом.

В момент аварии в машине находился только водитель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Государственной полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Расследование продолжается.

View on Threads
×
#ДТП #травмы #audi
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: избирательная урна
Изображение к статье: огнетушитель
Изображение к статье: променад у реки
Изображение к статье: шоссе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эгилс Балдзенс
Политика
Изображение к статье: енот
В мире
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
1
Изображение к статье: Седая женщина
Люблю!
Изображение к статье: Когда и как новорожденный начинает хорошо видеть
Люблю!
Изображение к статье: Успеть до зимы: 7 важных дел на даче осенью
Люблю!
Изображение к статье: Эгилс Балдзенс
Политика
Изображение к статье: енот
В мире
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео