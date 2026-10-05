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За выходные спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку и эвакуировали пострадавшего с болота 0 54

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: болото
ФОТО: LETA

За минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба Латвии более 60 раз выезжала на спасательные работы. Одной из самых сложных операций стали поиски заблудившегося в лесу человека в Аугшкраукльском крае, которого удалось найти с помощью телефонной связи и звукового сигнала пожарной машины.

За последние трое суток Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 130 вызовов. Из них 29 были связаны с пожарами, 61 — со спасательными работами, а еще 40 сообщений оказались ложными.

Одним из наиболее заметных происшествий стали поиски человека, заблудившегося в лесу в Клинтайнской волости Аугшкраукльского края. Вызов поступил в субботу около 15:30.

Спасатели поддерживали связь с человеком по мобильному телефону и использовали звуковой сигнал пожарной автоцистерны, благодаря чему смогли определить его местонахождение и вывести из леса. Вся операция заняла около часа.

ГПСС напоминает, что перед походом в лес необходимо полностью зарядить мобильный телефон и по возможности не отправляться туда в одиночку. Если самостоятельно найти дорогу обратно не удается, следует сразу звонить по номеру 112 и максимально точно сообщить место, где человек вошел в лес, и другие ориентиры.

Еще одна сложная спасательная операция прошла в Балвском крае. В Лаздукалнской волости человеку стало плохо на болоте, и он не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели обнаружили его после телефонного контакта и вынесли на носилках через лес около двух километров до автомобиля Службы неотложной медицинской помощи. Работы продолжались около четырех часов.

В Риге ранним утром субботы пожар произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Шкюню. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Возгорание охватило помещения на первом и втором этажах, а также межэтажное перекрытие. Ликвидация пожара заняла более пяти часов.

Вечером того же дня спасатели работали на месте аварии в Тинужской волости Огрского края. Из поврежденного автомобиля они деблокировали одного человека, еще двое выбрались самостоятельно.

Кроме того, в выходные сотрудники ГПСС продолжили помогать в ликвидации загрязнения побережья Балтийского моря у маяка Микельбака в Вентспилсском крае. Они вывозили с пляжа мешки с загрязненными материалами, собранными работниками самоуправления и добровольцами. Работы продолжаются и сегодня.

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#пожар #Латвия #эвакуация #спасатели #Балтийское море
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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