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BMW — это диагноз? Водитель с 2,28 промилле устроил серьезное ДТП в Риге: страховка оказалась просрочена 1 639

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночная авария: спасатели и разбитый автомобиль
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге нетрезвый водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением против потока, врезался в автомобиль курьера и попытался скрыться. Пострадавшего водителя госпитализировали, а виновника аварии до приезда полиции удержали очевидцы.

Серьезное ДТП произошло вечером в субботу в Риге. По данным передачи Degpunktā (ТВ3), 24-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль BMW своей девушки, выехал против движения по улице с односторонним движением и спровоцировал аварию.

По словам очевидцев, BMW двигался по улице Гарозас в запрещенном направлении и на высокой скорости врезался в Toyota, за рулем которой находился курьер. От удара автомобиль отбросило в забор частного дома.

Хозяйка поврежденного участка Сармите рассказала, что после громкого удара сразу выбежала на улицу, поскольку подобные аварии в этом месте происходят уже не впервые.

«Мы вышли посмотреть, что произошло. Пострадавший был один, его увезли в больницу с травмой шеи. BMW протаранил автомобиль курьера, который буквально сложило пополам», — рассказала женщина.

Водителя Toyota с травмой шеи доставили в больницу.

Сам виновник аварии не пострадал. После столкновения он попытался скрыться, однако местные жители и очевидцы удержали мужчину до прибытия сотрудников полиции.

Проверка показала, что содержание алкоголя в организме водителя BMW составляло 2,28 промилле.

Позже на место происшествия приехала владелица автомобиля. Во время разговора выяснилось, что срок действия обязательного страхового полиса OCTA истек 1 октября. По словам девушки, она находилась на работе и не знала, что ее автомобиль оказался у молодого человека.

После случившегося хозяйка поврежденного забора эмоционально прокомментировала произошедшее:

«Не хочется так говорить, но BMW, похоже, в Латвии — это уже диагноз».

Поврежденный забор соседи помогли восстановить уже на следующий день. Теперь его владелица рассчитывает получить компенсацию причиненного ущерба от виновника аварии.

В Государственной полиции сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водителю BMW предстоит ответить за свои действия в установленном законом порядке.

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#Рига #полиция #компенсация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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