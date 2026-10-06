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Бывшую сотрудницу СГД судят по делу о присвоении Rolex и отмывании денег 0 95

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: здание сгд
ФОТО: LETA

Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей следователя Службы государственных доходов, обвиняемой в незаконном присвоении вещественных доказательств по нескольким уголовным делам и последующей легализации полученных средств.

Во вторник в 15:00 Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей следователя Службы государственных доходов (СГД), которую обвиняют в незаконном присвоении имущества из нескольких уголовных дел и легализации преступно полученных средств.

Согласно информации судебного календаря, обвиняемыми по делу проходят Карина Прохорова и Герман Филатов.

Как сообщалось ранее, в марте прокуратура передала уголовное дело в суд.

По версии следствия, обвиняемая незаконно присвоила вещественные доказательства по трем уголовным делам. Среди них — часы Rolex, а также денежные средства в размере нескольких сотен евро.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), часы были заложены в ломбарде, за что обвиняемая получила 7000 евро наличными. Следствие считает, что впоследствии эти средства были легализованы с использованием счетов третьих лиц, а часть денег поступила на банковский счет обвиняемой в иностранном банке. Полученные средства, по информации KNAB, использовались для личных расходов и погашения долгов.

Следствие полагает, что должностное лицо злоупотребило служебным положением из корыстных побуждений, незаконно распорядившись имуществом, изъятым в ходе расследования уголовных дел.

Второму обвиняемому вменяется подстрекательство к совершению этих преступлений.

По итогам расследования KNAB предложило привлечь бывшую сотрудницу к уголовной ответственности по обвинениям в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, незаконных действиях с материалами уголовного процесса и легализации преступно полученных средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке ранее сообщила, что после дисциплинарного разбирательства следователь была уволена. Она также напомнила, что с начала года следователи больше не работают в структуре СГД — после реорганизации они были переведены в Налоговую и таможенную полицию, находящуюся в подчинении Министерства внутренних дел.

По данным KNAB, после передачи бюро функций внутренней безопасности СГД в прокуратуру уже направлены семь уголовных дел, фигурантами которых являются должностные лица службы.

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#увольнение #коррупция #прокуратура #следствие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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