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Крупная авария на Бауском шоссе: в ДТП с шестью автомобилями пострадали четыре человека 1 620

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник утром на Бауском шоссе (A7) в Иецавской волости произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них доставлены в больницу.

Крупная авария произошла во вторник утром на Бауском шоссе (A7) в Иецавской волости. По данным Государственной полиции, около 9:00 возле Димзукалнса столкнулись четыре грузовых автомобиля, микроавтобус и легковой автомобиль.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, спасатели и медики. Из-за аварии перекрыта полоса движения в направлении Бауски, поэтому водителям приходится считаться с затрудненным движением.

По информации Службы неотложной медицинской помощи, помощь потребовалась четырем пострадавшим.

Двое из них были госпитализированы. Один человек получил тяжелые травмы, состояние второго оценивается как менее тяжелое. Еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Участие сразу шести транспортных средств может привести к длительным ограничениям движения, поэтому водителям рекомендуется заранее учитывать возможные задержки и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

Обстоятельства и причины аварии предстоит установить Государственной полиции.

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#ДТП #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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