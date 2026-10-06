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Массовая авария на A7: между Иецавой и Кекавой столкнулись грузовики, фургон и легковушка 0 291

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Скриншот видео sadfursme.lv / facebook

Как сообщает sadursme.lv, в ДТП попали несколько грузовых автомобилей, микроавтобус и легковая машина. В социальных сетях также опубликовано видео с места аварии.

Во вторник утром на Баускском шоссе (A7) в Иецавской волости столкнулись четыре грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 9 часов утра возле Димзукалнса. На месте происшествия работают оперативные службы, заблокирована полоса шоссе в направлении Бауски, поэтому движение затруднено.

Информация о пострадавших уточняется. Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, на данный момент известно, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим. Двое из них госпитализированы - у одного тяжелые травмы, у другого - более легкие.

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#ДТП #социальные сети #видео
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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