Как сообщает sadursme.lv, в ДТП попали несколько грузовых автомобилей, микроавтобус и легковая машина. В социальных сетях также опубликовано видео с места аварии.

Во вторник утром на Баускском шоссе (A7) в Иецавской волости столкнулись четыре грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 9 часов утра возле Димзукалнса. На месте происшествия работают оперативные службы, заблокирована полоса шоссе в направлении Бауски, поэтому движение затруднено.

Информация о пострадавших уточняется. Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, на данный момент известно, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим. Двое из них госпитализированы - у одного тяжелые травмы, у другого - более легкие.