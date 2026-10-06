300 черепах и 77 попугаев в одной машине: на Сицилии перехватили «багаж» на 100 тысяч евро.

Необычную находку сделали итальянские таможенники и сотрудники Финансовой гвардии в порту Поццалло на Сицилии. В автомобиле гражданина Мальты, собиравшегося погрузиться на катамаран до острова, обнаружили 377 живых экзотических животных — 300 пресноводных черепах и 77 попугаев.

Как сообщает ANSA, автомобиль не был оборудован для перевозки такого количества животных: в нем не хватало подходящего пространства и отсутствовала необходимая система регулирования температуры. Состояние животных на месте проверили ветеринары службы здравоохранения Рагузы.

Особое внимание правоохранителей привлекли попугаи. 76 из 77 птиц относились к видам, защищенным Вашингтонской конвенцией CITES, регулирующей международную торговлю редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными и растениями. Среди них были красные, зеленокрылые и сине-желтые ары, розовые и белые какаду.

По оценке итальянских властей, продажа обнаруженных животных могла принести около 100 тысяч евро. У мужчины не оказалось необходимой документации CITES.

Гражданина Мальты передали прокуратуре Рагузы. Ему вменяют содержание животных в условиях, несовместимых с их природными потребностями и способных причинить им серьезные страдания, а также нарушения законодательства, регулирующего оборот охраняемых видов.

Животных изъяли и передали под временную опеку в подходящее для их содержания хозяйство. Итальянская Финансовая гвардия назвала операцию одним из наиболее значительных изъятий охраняемых CITES видов.