Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Необычный «багаж» на 100 тысяч евро: что нашли в автомобиле на Сицилии 0 227

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 300 черепах и 77 попугаев в одной машине
ФОТО: BB.LV/AI

300 черепах и 77 попугаев в одной машине: на Сицилии перехватили «багаж» на 100 тысяч евро.

Необычную находку сделали итальянские таможенники и сотрудники Финансовой гвардии в порту Поццалло на Сицилии. В автомобиле гражданина Мальты, собиравшегося погрузиться на катамаран до острова, обнаружили 377 живых экзотических животных — 300 пресноводных черепах и 77 попугаев.

Как сообщает ANSA, автомобиль не был оборудован для перевозки такого количества животных: в нем не хватало подходящего пространства и отсутствовала необходимая система регулирования температуры. Состояние животных на месте проверили ветеринары службы здравоохранения Рагузы.

Особое внимание правоохранителей привлекли попугаи. 76 из 77 птиц относились к видам, защищенным Вашингтонской конвенцией CITES, регулирующей международную торговлю редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными и растениями. Среди них были красные, зеленокрылые и сине-желтые ары, розовые и белые какаду.

По оценке итальянских властей, продажа обнаруженных животных могла принести около 100 тысяч евро. У мужчины не оказалось необходимой документации CITES.

Гражданина Мальты передали прокуратуре Рагузы. Ему вменяют содержание животных в условиях, несовместимых с их природными потребностями и способных причинить им серьезные страдания, а также нарушения законодательства, регулирующего оборот охраняемых видов.

Животных изъяли и передали под временную опеку в подходящее для их содержания хозяйство. Итальянская Финансовая гвардия назвала операцию одним из наиболее значительных изъятий охраняемых CITES видов.

×
#животные #контрабанда #преступность #таможня #защита животных
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: здание сгд
Изображение к статье: vugd

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Российский паспорт
Политика
Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Porsche
В мире
Изображение к статье: Нидаль Хасан
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Российский паспорт
Политика
Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Porsche
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео