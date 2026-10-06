В Латвии началось рассмотрение дела бывшего охранника магазина, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. По версии следствия, используя служебный доступ к системе видеонаблюдения, он собирал информацию о людях и организациях, поддерживающих Украину.

В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего охранника магазина Игоря Андреева, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он использовал доступ к системе видеонаблюдения на рабочем месте для сбора информации, представлявшей интерес для российских спецслужб, сообщают Новости ТВ3.

Как утверждает обвинение, мужчина передавал изображения с камер наблюдения, на которых были запечатлены люди с украинской символикой, автомобили волонтерских организаций, оказывающих помощь Украине, а также транспорт с наклейками, осуждающими российскую агрессию.

По версии следствия, эта информация собиралась по заданию Федеральной службы безопасности России и через посредника передавалась ФСБ.

Дело связано с расследованием, в рамках которого в январе Служба государственной безопасности задержала четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Во время судебного заседания обвиняемый пытался скрыть лицо от журналистов, прикрываясь папкой с документами. Он также попросил запретить аудио- и видеосъемку процесса. Суд удовлетворил это ходатайство.

Государственный защитник отказался комментировать дело представителям СМИ, пояснив, что его подзащитный не намерен публично высказываться о предъявленных обвинениях.

Перед началом рассмотрения дела обвиняемый также потребовал отвести прокурора от участия в процессе, однако суд не нашел для этого оснований и отклонил ходатайство.

После этого суд приступил к допросу подсудимого. Игорь Андреев своей вины в шпионаже не признал.

Следующее заседание по делу назначено на 26 ноября. Ожидается, что стороны перейдут к судебным прениям.