В Зиепниеккалнсе водитель Audi попал в серьезную аварию после того, как другой автомобиль, по его словам, неожиданно перестроился перед ним и уехал. Сам водитель не пострадал, а полиция теперь выясняет обстоятельства происшествия и разыскивает второго участника.

Серьезная авария произошла в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. По словам водителя Audi, причиной ДТП стал опасный маневр другого автомобиля, водитель которого после происшествия не остановился и покинул место событий, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Автомобиль вылетел с дороги, снес несколько дорожных знаков и врезался в фонарный столб. Машина получила серьезные повреждения, также пострадала дорожная инфраструктура.

Сам водитель не получил травм. Он рассказал, что ехал на работу, когда перед ним неожиданно перестроился другой автомобиль.

«Какой-то человек подрезал меня. Выехал прямо передо мной, я растерялся, дорога была скользкой, и меня занесло. Влетел сюда — и вот результат. Он уехал. Легковой автомобиль. Подрезал меня, я даже не успел запомнить номер. Увидел только одну букву — M, и всё», — рассказал водитель.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции. Они оградили место аварии конусами, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и предотвратить новые столкновения.

Полицейские также проверили водителя Audi на состояние опьянения. Проверка показала, что он не находился под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ.

Версию водителя частично подтвердил очевидец Артур, который в момент аварии работал неподалеку.

«Что именно там произошло, трудно понять. Парень просто ехал, а тому Audi оставалось только коснуться», — рассказал свидетель.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия. Предполагается, что правоохранители изучат записи камер видеонаблюдения и попытаются найти свидетелей, которые могли видеть автомобиль, скрывшийся с места происшествия.

Исход этой проверки будет зависеть от того, удастся ли установить второго участника аварии и подтвердить обстоятельства, при которых произошло ДТП.