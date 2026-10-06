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Российского журналиста включили в «черный список» 0 9

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Браже
ФОТО: LETA

МИД включил в список нежелательных лиц гражданина России, не раскрыв его имени и конкретных оснований.

Днем ранее глава МИДа Байба Браже объявила, что после получения информации от компетентных органов и консультаций с премьер-министром и министром внутренних дел инициировала соответствующую процедуру в отношении российского журналиста Леонида Рагозина.

Накануне министр внутренних дел Янис Домбрава публично призвал включить Рагозина в список нежелательных лиц. Он обвинил журналиста в распространении тезисов, совпадающих с российской пропагандой, оправдании внешней политики Москвы и дискредитации Украины.

Рагозин — российский журналист, переехавший в Латвию в 2014 году после аннексии Крыма. Ранее он работал в Русской службе Би-би-си и журнале «Русский Newsweek», сотрудничал с Al Jazeera, Jacobin, The American Conservative и другими зарубежными изданиями.

В 2019 году он участвовал в расследовании Re:Baltica о связях представителей латвийского «Национального объединения» с ультраправыми организациями. Именно с этой публикацией Рагозин связывает начало своего конфликта с частью латвийских политиков.

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#пропаганда #Украина #МИД #Латвия #журналист #свобода слова #черный список #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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