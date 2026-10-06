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С оружием и почти четыре промилле: чем закончился конфликт в магазине в Иманте 0 87

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина с пистолетом

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

В Риге полиция задержала сильно пьяного мужчину, который, по предварительным данным, устроил конфликт в магазине в Иманте и имел при себе предмет, похожий на оружие. Позже выяснилось, что речь идет о газовом оружии.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, инцидент произошел в воскресенье, 4 октября, на Курземес проспекте. Работники магазина сообщили, что мужчина вошел в помещение, вступил в конфликт с охранником, мешал посетителям и сотрудникам, а при себе у него находился предмет, похожий на оружие.

К моменту прибытия полицейских мужчина уже покинул магазин. Правоохранители установили, что он живет неподалеку, и вскоре задержали его.

Предполагаемый нарушитель родился в 1977 году и ранее в поле зрения полиции не попадал. В момент задержания у него было зафиксировано 3,71 промилле алкоголя.

Полицейские изъяли газовое оружие и выясняют его принадлежность. По данным полиции, у задержанного нет разрешения на хранение и ношение газового оружия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 231 Уголовного закона — о хулиганстве с применением оружия. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Мужчина помещен в изолятор.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и происхождение изъятого оружия. При этом Государственная полиция напоминает: никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #оружие #преступность #хулиганство #уголовный процесс #задержание #пьянство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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