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Школьница до смерти изрезала ножом другую ученицу, еще восемь учащихся пострадали 0 732

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция

В Стамбуле в районе Башакшехир 6 октября произошло нападение на школу.

15-летняя ученица другого учебного заведения ранила ножом восьмерых учащихся. Одна девочка скончалась в больнице. Об этом сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

По его словам, инцидент случился в средней школе. Восемь учеников госпитализированы. Одна из пострадавших школьниц умерла, несмотря на помощь медиков. Нападавшую задержали, с ней работают следователи.

Местные СМИ уточняют, что нападение произошло во вторник утром в религиозном лицее. 15-летняя ученица другого учебного заведения напала на учащихся с ножом. Охрана задержала ее. Причины происшествия выясняются.

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#криминал #Турция #школа #трагедия #смерть #следствие #нападение #насилие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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