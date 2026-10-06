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Смертельная авария под Тукумсом остается загадкой: Audi врезался в дерево без следов торможения 0 70

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Причины смертельной аварии в Тукумском крае пока остаются неизвестными. По словам экспертов, водитель Audi на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево, не оставив следов торможения, что породило сразу несколько версий произошедшего.

В Тукумском крае продолжается расследование смертельного ДТП, в котором погиб 63-летний водитель Audi. Авария произошла в понедельник недалеко от Тукумса на автодороге Тукумс—Елгава, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По данным Государственной полиции, автомобиль съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в придорожное дерево. Водитель погиб на месте.

Осмотр места происшествия показал необычную деталь: следов торможения на асфальте не обнаружено. Следы шин появляются только на траве, уже после съезда с дороги, недалеко от автобусной остановки «Звирбули».

После завершения работы экспертов пожарным пришлось срезать крышу автомобиля и вскрыть водительскую дверь, чтобы извлечь тело погибшего.

Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис признал, что обстоятельства аварии вызывают больше вопросов, чем ответов.

«В этом случае возникает очень, очень много вопросов, почему произошло это ДТП. Пока совершенно непонятно, что именно его вызвало. Ясно лишь, что скорость была высокой — более 100 километров в час. Почему человек изменил траекторию движения и съехал с дороги — неизвестно», — отметил он.

По предварительным оценкам специалистов, перед столкновением автомобиль 1992 года выпуска мог двигаться со скоростью около 150 км/ч.

Следствие рассматривает сразу несколько возможных причин произошедшего. Не исключается, что водителю могло стать плохо за рулем, из-за чего он потерял контроль над автомобилем. Также в подобных случаях проверяются и другие версии, в том числе умышленные действия.

Ирбитис обратил внимание и на сам автомобиль.

«Давно уже не приходилось видеть автомобиль с карбюратором. Это довольно старая модель, но хорошо сохранившаяся. Здесь прямой участок дороги, рядом круговое движение. Но человек разогнался. Почему и что к этому привело — снова одни вопросы», — сказал эксперт.

По данным Государственной полиции, эта авария стала уже 78-м смертельным ДТП на дорогах Латвии с начала года.

Окончательные причины трагедии станут известны после завершения расследования и проведения всех необходимых экспертиз.

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#ДТП #трагедия #скорость #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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