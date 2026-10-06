В сентябре в Латгале зарегистрированы четыре случая кражи топлива из автомобилей и строительной техники. Полиция расследует такие преступления и призывает владельцев техники принять дополнительные меры безопасности.

В течение сентября в Латгале были зарегистрированы четыре кражи топлива из транспортных средств. Целью злоумышленников стали легковой автомобиль, два трактора и экскаватор, сообщает Государственная полиция.

Один из наиболее крупных эпизодов произошел в Гришканской волости Резекненского края. Сначала неизвестный похитил из экскаватора 60 литров топлива и ключи от другой машины, а затем вернулся и обокрал уже второй экскаватор.

По данным полиции, злоумышленник снял защиту под топливным баком, перерезал топливный шланг и слил еще 200 литров дизельного топлива. Общий ущерб владельцу техники составил 695 евро.

Подобные кражи чаще всего происходят на объектах, где техника остается без присмотра в ночное время или между рабочими сменами. Потери для владельцев складываются не только из стоимости похищенного топлива, но и из расходов на ремонт поврежденных топливных систем.

В полиции отмечают, что работа по раскрытию подобных преступлений продолжается. Так, в начале августа правоохранители начали расследование после кражи топлива из сельскохозяйственной техники в Межвидской волости Лудзенского края. В ходе следствия был установлен предполагаемый подозреваемый, а в начале сентября задержан мужчина 1985 года рождения.

В связи с участившимися случаями полиция рекомендует владельцам техники уделить больше внимания ее защите. Если есть возможность, сельскохозяйственные и строительные машины следует оставлять на закрытой, огороженной и хорошо освещенной территории, недоступной для посторонних.

Кроме того, рекомендуется избегать длительного хранения техники в удаленных местах, использовать системы видеонаблюдения, устанавливать запирающиеся крышки топливных баков и регулярно контролировать уровень топлива. Также не стоит оставлять рядом с техникой канистры с горючим, инструменты и другие ценные вещи.

О любых подозрительных действиях возле транспортных средств или сельскохозяйственной техники Государственная полиция просит незамедлительно сообщать правоохранителям.