В понедельник сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли из озера в Лимбажи тело погибшего человека. Его передали сотрудникам Государственной полиции.

В понедельник в Лимбажи из озера было извлечено тело погибшего человека, которое передали сотрудникам Государственной полиции, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По данным службы, с начала года из водоемов Латвии были подняты тела 63 погибших.

В период купального сезона — с 15 мая по 15 сентября — спасатели извлекли из воды тела 41 человека.

За минувшие сутки ГПСС получила 46 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, 27 — со спасательными работами, еще восемь вызовов оказались ложными.