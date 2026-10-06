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В Лимбажи из озера подняли тело погибшего человека 0 80

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: vugd
ФОТО: LETA

В понедельник сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли из озера в Лимбажи тело погибшего человека. Его передали сотрудникам Государственной полиции.

В понедельник в Лимбажи из озера было извлечено тело погибшего человека, которое передали сотрудникам Государственной полиции, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По данным службы, с начала года из водоемов Латвии были подняты тела 63 погибших.

В период купального сезона — с 15 мая по 15 сентября — спасатели извлекли из воды тела 41 человека.

За минувшие сутки ГПСС получила 46 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, 27 — со спасательными работами, еще восемь вызовов оказались ложными.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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