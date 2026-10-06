Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге пропала 13-летняя Ксения: полиция просит помощи в поисках 0 127

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ксения Гох
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Ксению Гох, 2012 года рождения. Девочка вышла из дома в Риге вечером 5 октября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

По информации Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции, 5 октября около 17:30 Ксения вышла из дома на улице Визмы Белшевицы в Риге и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, длинные темные волосы. В момент исчезновения она была одета в синюю рубашку, светло-серую осеннюю куртку, светло-голубые джинсы и белую обувь.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию девочки и откликнуться всех, кто видел Ксению после ее исчезновения или располагает информацией о ее возможном местонахождении.

Любую информацию необходимо незамедлительно сообщить полиции по телефону 112.

×
#Рига #полиция #поиск #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: здание сгд
Изображение к статье: vugd
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бюджет ЕС
В мире
Изображение к статье: Ядерная ракета
В мире
Изображение к статье: Улдис Аугулис
Наша Латвия
Изображение к статье: Здание «Amber Latvijas balzams»
Бизнес
Изображение к статье: Выборы есть, а выборщиков не хватает. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет ЕС
В мире
Изображение к статье: Ядерная ракета
В мире
Изображение к статье: Улдис Аугулис
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео