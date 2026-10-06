Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Ксению Гох, 2012 года рождения. Девочка вышла из дома в Риге вечером 5 октября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

По информации Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции, 5 октября около 17:30 Ксения вышла из дома на улице Визмы Белшевицы в Риге и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, длинные темные волосы. В момент исчезновения она была одета в синюю рубашку, светло-серую осеннюю куртку, светло-голубые джинсы и белую обувь.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию девочки и откликнуться всех, кто видел Ксению после ее исчезновения или располагает информацией о ее возможном местонахождении.

Любую информацию необходимо незамедлительно сообщить полиции по телефону 112.