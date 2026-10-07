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300 золотых слитков и $2 млн наличными: что нашли дома у бывшего сотрудника ЦРУ 0 494

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Золотые слитки
ФОТО: BB.LV/AI

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением ради личного обогащения. По данным американского Минюста, для получения дорогостоящей недвижимости и золота он придумывал несуществующие секретные правительственные программы.

Как сообщает Министерство юстиции США, в суде Александрии, штат Вирджиния, Раш признал, что сфабриковал «строго секретную» государственную программу, чтобы обосновать приобретение элитной недвижимости во Флориде. В дальнейшем он рассчитывал перепродать ее и получить прибыль.

Еще одну фиктивную «конфиденциальную правительственную программу» бывший сотрудник ЦРУ, по материалам дела, использовал для получения золотых слитков.

Следствие также утверждает, что несколькими месяцами ранее Раш пытался мошенническим путем получить 100 млн долларов в рамках государственного контракта. Во время обыска его дома в Вирджинии следователи обнаружили около 300 принадлежавших федеральному правительству золотых слитков стоимостью более 40 млн долларов, примерно 2 млн долларов наличными и около 35 дорогих часов.

На июньских слушаниях адвокат Раша Джессика Кармайкл обращала внимание, что первоначально ему не предъявляли обвинений непосредственно в связи с найденным золотом, называя эту находку скорее необычной деталью дела.

Приговор бывшему сотруднику ЦРУ должен быть вынесен 28 января 2027 года.

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#недвижимость #ЦРУ #деньги #мошенничество #коррупция #золото #судебный процесс #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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