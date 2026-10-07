В Экономическом суде продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором две сотрудницы Государственной полиции обвиняются в получении взяток и служебном подлоге. По версии обвинения, за деньги, кофе и конфеты они оформляли фиктивные отметки для людей, обязанных регулярно являться в полицию.

В среду, 7 октября, Экономический суд продолжит допрос свидетелей по делу о предполагаемой коррупционной схеме с участием двух сотрудниц полиции и еще девяти человек. Заседание назначено на 9:00, сообщает ЛЕТА.

На скамье подсудимых — Елена Галеева, Лигита Пастаре, Александр Алексеев, Анжела Павловска, Борис Тумашевич, Елена Сикко, Артём Гаврилов, Виталий Озерский, Рудольф Умбрашко, Александр Чекстер и Илья Хабаров.

Как следует из обвинения, некоторые фигуранты других уголовных процессов должны были в установленное время регулярно отмечаться в определенном подразделении полиции. Эта обязанность была назначена им в качестве меры пресечения.

Однако, по версии следствия, они не всегда являлись в полицию вовремя и затем передавали двум сотрудницам полиции взятки. Взамен полицейские якобы вносили в контрольные документы сведения, которые не соответствовали действительности.

При этом речь идет не только о денежных выплатах. Как утверждает обвинение, в качестве взяток также передавались коробки конфет и упаковки кофе.

Фактически такие записи позволяли создать видимость, что человек выполнил установленную судом обязанность, хотя на самом деле этого не произошло. Именно внесение недостоверных сведений стало одним из ключевых эпизодов дела.

Одной из сотрудниц полиции предъявлено и дополнительное обвинение. По версии обвинения, она без достаточных оснований пользовалась служебным доступом к информационным системам, получала закрытые сведения и передавала их человеку, который не имел права с ними знакомиться.

Рассмотрение дела затянулось на несколько лет. Еще 24 октября 2022 года суд приостановил процесс, поскольку двое обвиняемых были объявлены в розыск.

Одного из них спустя год задержали в Латвии. Второго разыскиваемого в январе этого года экстрадировали в Латвию из-за рубежа, после чего рассмотрение дела смогло продолжиться.

Теперь суд перешел к допросу свидетелей, который продолжится на заседании в среду.