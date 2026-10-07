Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Коробки конфет, кофе и деньги: в Латвии продолжается суд по делу о взятках полицейским 0 122

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: notiek tiesas sēde
ФОТО: LETA

В Экономическом суде продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором две сотрудницы Государственной полиции обвиняются в получении взяток и служебном подлоге. По версии обвинения, за деньги, кофе и конфеты они оформляли фиктивные отметки для людей, обязанных регулярно являться в полицию.

В среду, 7 октября, Экономический суд продолжит допрос свидетелей по делу о предполагаемой коррупционной схеме с участием двух сотрудниц полиции и еще девяти человек. Заседание назначено на 9:00, сообщает ЛЕТА.

На скамье подсудимых — Елена Галеева, Лигита Пастаре, Александр Алексеев, Анжела Павловска, Борис Тумашевич, Елена Сикко, Артём Гаврилов, Виталий Озерский, Рудольф Умбрашко, Александр Чекстер и Илья Хабаров.

Как следует из обвинения, некоторые фигуранты других уголовных процессов должны были в установленное время регулярно отмечаться в определенном подразделении полиции. Эта обязанность была назначена им в качестве меры пресечения.

Однако, по версии следствия, они не всегда являлись в полицию вовремя и затем передавали двум сотрудницам полиции взятки. Взамен полицейские якобы вносили в контрольные документы сведения, которые не соответствовали действительности.

При этом речь идет не только о денежных выплатах. Как утверждает обвинение, в качестве взяток также передавались коробки конфет и упаковки кофе.

Фактически такие записи позволяли создать видимость, что человек выполнил установленную судом обязанность, хотя на самом деле этого не произошло. Именно внесение недостоверных сведений стало одним из ключевых эпизодов дела.

Одной из сотрудниц полиции предъявлено и дополнительное обвинение. По версии обвинения, она без достаточных оснований пользовалась служебным доступом к информационным системам, получала закрытые сведения и передавала их человеку, который не имел права с ними знакомиться.

Рассмотрение дела затянулось на несколько лет. Еще 24 октября 2022 года суд приостановил процесс, поскольку двое обвиняемых были объявлены в розыск.

Одного из них спустя год задержали в Латвии. Второго разыскиваемого в январе этого года экстрадировали в Латвию из-за рубежа, после чего рассмотрение дела смогло продолжиться.

Теперь суд перешел к допросу свидетелей, который продолжится на заседании в среду.

×
#полиция #коррупция #взятки #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: тюремный коридор
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: люда на траве
Изображение к статье: 300 черепах и 77 попугаев в одной машине Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ксения Гох
ЧП и криминал
Изображение к статье: сдача крови
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции против России
В мире
Изображение к статье: Asahi
Бизнес
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Остапенко и Се
Спорт
Изображение к статье: Ксения Гох
ЧП и криминал
Изображение к статье: сдача крови
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции против России
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео