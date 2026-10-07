Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Массовое ДТП на Бауском шоссе: столкнулись шесть авто, предполагаемый виновник находится в тяжелом состоянии 1 585

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник утром на Бауском шоссе возле Димзукалнса произошла крупная авария с участием шести автомобилей, включая четыре грузовика. Причины, по которым один из водителей оказался на встречной полосе, пока устанавливаются.

Серьезное ДТП накануне произошло на Бауском шоссе в волости Иецава. В столкновении участвовали шесть транспортных средств — четыре грузовика, микроавтобус и автоцистерна Citroen. После аварии поврежденные автомобили растянулись вдоль дороги на несколько сотен метров.

Для анализа обстоятельств происшествия эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис использовал беспилотник, который обследовал место аварии с воздуха.

По предварительной информации, водитель одного из грузовиков внезапно выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, сначала фура по касательной задела три встречных грузовых автомобиля, затем столкнулась с микроавтобусом и съехала в кювет. Водителю автоцистерны Citroen, ехавшему позади микроавтобуса, удалось избежать столкновения, свернув с проезжей части.

Один из водителей грузовиков, оказавшихся в эпицентре аварии, признался, что до сих пор не понимает, почему встречный автомобиль изменил траекторию.

«Сначала он пошел на машину передо мной. Его немного отбросило, а потом он врезался уже в меня. После этого въехал в микроавтобус. Не знаю, может, там лопнула шина или что-то еще... Хорошо, что мы не столкнулись лоб в лоб. Все произошло слишком быстро», — рассказал мужчина.

Впрочем, эксперт CSDD Оскар Ирбитис отметил, что первоначальные данные не свидетельствуют о том, что причиной аварии стала техническая неисправность, например разрыв шины.

В результате ДТП в больницу доставили двух человек. Самые тяжелые травмы получил предполагаемый виновник аварии — водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу. Второй пострадавший, водитель другого грузового автомобиля, получил сравнительно легкие травмы.

Бауское шоссе считается одной из самых загруженных дорог страны, по которой ежедневно проходит большой поток грузового транспорта. Подобные аварии вновь привлекают внимание к вопросу безопасности двухполосных магистралей, где ошибка одного водителя может привести к масштабным последствиям.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.

×
#ДТП #травмы #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ночная кража топлива на стройке
Изображение к статье: Мужчина с пистолетом
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: военные авто
Политика
Изображение к статье: министерство экономики
Политика
Изображение к статье: Рижский зоопарк
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Осень пришла с помидорами по 3–5 евро. Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: выборы Эксклюзив!
Политика
2
Изображение к статье: люда на траве
ЧП и криминал
Изображение к статье: военные авто
Политика
Изображение к статье: министерство экономики
Политика
Изображение к статье: Рижский зоопарк
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео