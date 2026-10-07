Во вторник утром на Бауском шоссе возле Димзукалнса произошла крупная авария с участием шести автомобилей, включая четыре грузовика. Причины, по которым один из водителей оказался на встречной полосе, пока устанавливаются.

Серьезное ДТП накануне произошло на Бауском шоссе в волости Иецава. В столкновении участвовали шесть транспортных средств — четыре грузовика, микроавтобус и автоцистерна Citroen. После аварии поврежденные автомобили растянулись вдоль дороги на несколько сотен метров.

Для анализа обстоятельств происшествия эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис использовал беспилотник, который обследовал место аварии с воздуха.

По предварительной информации, водитель одного из грузовиков внезапно выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, сначала фура по касательной задела три встречных грузовых автомобиля, затем столкнулась с микроавтобусом и съехала в кювет. Водителю автоцистерны Citroen, ехавшему позади микроавтобуса, удалось избежать столкновения, свернув с проезжей части.

Один из водителей грузовиков, оказавшихся в эпицентре аварии, признался, что до сих пор не понимает, почему встречный автомобиль изменил траекторию.

«Сначала он пошел на машину передо мной. Его немного отбросило, а потом он врезался уже в меня. После этого въехал в микроавтобус. Не знаю, может, там лопнула шина или что-то еще... Хорошо, что мы не столкнулись лоб в лоб. Все произошло слишком быстро», — рассказал мужчина.

Впрочем, эксперт CSDD Оскар Ирбитис отметил, что первоначальные данные не свидетельствуют о том, что причиной аварии стала техническая неисправность, например разрыв шины.

В результате ДТП в больницу доставили двух человек. Самые тяжелые травмы получил предполагаемый виновник аварии — водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу. Второй пострадавший, водитель другого грузового автомобиля, получил сравнительно легкие травмы.

Бауское шоссе считается одной из самых загруженных дорог страны, по которой ежедневно проходит большой поток грузового транспорта. Подобные аварии вновь привлекают внимание к вопросу безопасности двухполосных магистралей, где ошибка одного водителя может привести к масштабным последствиям.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.