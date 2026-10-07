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Нападение с ножом в польской школе: восемь человек ранены, двое — в тяжелом состоянии 0 377

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержание нападавшего.

Задержание нападавшего. Фото: Policja Mazowsze/X

ФОТО: depositphotos

В результате нападения с ножом в школе в Остроленке на северо-востоке Польши в среду пострадали по меньшей мере восемь человек, преимущественно учащиеся.

Двое пострадавших получили тяжелые ранения.

По подозрению в нападении задержан 19-летний учащийся. Сначала он скрылся с места происшествия, однако позднее полиция задержала его на городском пляже.

«Восемь человек получили ранения, в том числе пятеро детей и трое взрослых. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Они находились в сознании», — сообщил изданию RMF FM представитель пожарной службы Остроленки.

Мэр Остроленки Павел Невядомский заявил, что ситуация находится под контролем, и призвал учащихся, родителей и сотрудников школы сохранять спокойствие и выполнять указания администрации учебного заведения и экстренных служб.

Школа закрыта. Власти также проводят проверки в других школах города.

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#полиция #образование #Польша #школа #преступность #безопасность #задержание #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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