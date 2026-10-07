В Акнисте крупный пожар полностью уничтожил жилой дом, в котором одна проживала 87-летняя женщина. Пенсионерке удалось спастись, однако теперь ей придется временно переехать к родственникам.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра в одном из сельских хуторов Акнисте. Когда на место прибыли пожарные, деревянный жилой дом уже почти полностью был охвачен огнем, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В тушении участвовали 16 пожарных-спасателей. Борьба с пламенем продолжалась почти пять часов, однако спасти сам дом не удалось. Огонь уничтожил практически все строение.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Уцелели дровяной сарай и хозяйственное здание, где была оборудована летняя кухня.

Из горящего дома самостоятельно эвакуировалась его 87-летняя хозяйка. Кроме того, спасатели вывели из опасной зоны собаку, принадлежавшую пенсионерке. О состоянии животного информации не приводится.

Соседка рассказала, что после пожара женщина находилась в сильном волнении.

«Она разговаривала с людьми, которые были на месте происшествия. Было видно, что очень переживает», — рассказала местная жительница.

В ближайшее время пожилая женщина будет жить у родственников в Екабпилсе, примерно в 40 километрах от сгоревшего дома.

Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным наблюдениям, печь, расположенная в центре дома, не выглядит источником пожара. Судя по повреждениям здания, наиболее сильное выгорание произошло в районе прихожей, где наружная стена вместе с входной дверью полностью обрушилась.

Окончательную причину пожара предстоит установить в ходе расследования.