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Под Тинужи в ДТП попал 90-летний водитель: автомобиль после дорогостоящего ремонта оказался полностью разбит 1 658

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: авто в кустах
ФОТО: скриншот видео TV3

Недалеко от Тинужи 90-летний водитель съехал с дороги и оказался в больнице. Серьезных травм мужчина избежал, однако его недавно отремонтированный автомобиль, вероятно, восстановлению уже не подлежит.

Авария произошла недалеко от Тинужи. Автомобиль Hyundai съехал с дороги и оказался в кювете. Судя по повреждениям, машина, вероятно, несколько раз перевернулась — об этом свидетельствуют разбитые стекла, а также грязь и трава на крыше и окнах, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После ДТП водителя доставили в больницу. Позже на место происшествия приехали его родственники, чтобы забрать автомобиль.

По словам одного из них, за рулем находился 90-летний мужчина с большим водительским стажем.

«Ему уже 90 лет. Да, стаж у него большой, но возраст тоже дает о себе знать. Плохо ему не было. Похоже, он просто отвлекся», — рассказал родственник.

Чтобы эвакуировать автомобиль, спасателям и сотрудникам эвакуационной службы сначала пришлось вытаскивать его из кювета. На это ушло около десяти минут: машину протащили через деревья, после чего подняли обратно на дорогу.

Как выяснилось, незадолго до аварии владелец вложил значительные средства в ремонт автомобиля. После предыдущего технического осмотра были обнаружены неисправности тормозной системы, а также потребовалась доработка газового оборудования. До повторной проверки в CSDD оставалось около десяти дней.

Теперь, по словам родственников, все эти затраты, скорее всего, окажутся напрасными — автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что его, вероятнее всего, придется списать.

Несмотря на последствия аварии для машины, самое важное, отмечают близкие, — то, что пожилой водитель не получил тяжелых травм.

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#ДТП #эвакуация #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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