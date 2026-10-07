Государственная полиция обещает усилить патрулирование после конфликта с агрессивной группой подростков в Центральном спортивном квартале на улице Кришьяня Барона в Риге.

Об инциденте в социальных сетях рассказал отец, который во вторник вечером находился на детской площадке вместе с дочерью. По его словам, рядом громко ругалась группа подростков. Мужчина сделал им замечание, после чего ситуация переросла в конфликт.

Среди молодых людей находился один совершеннолетний юноша, который, как утверждает мужчина, стал агрессивно приближаться к нему. Отец ударил его по лицу. Ситуация стала еще серьезнее, когда одна из девушек-подростков подбежала с ножом и попыталась передать его молодому человеку.

В конфликт вмешались другие взрослые. После этого мужчина вместе с дочерью попытался покинуть площадку, однако группа молодых людей окружила их и не позволяла уйти.

Мужчина попросил администрацию площадки вызвать полицию, а позднее позвонил сам. По его словам, ему сообщили, что имеются другие вызовы и необходимо ждать. Примерно через 40 минут он позвонил повторно, но снова получил ответ, что придется подождать.

В Государственной полиции признали, что в тот день поступало большое количество звонков, а на отдельных этапах приема информации об инциденте были допущены недостатки при ее регистрации. В результате сотрудники прибыли на место с опозданием, когда участники конфликта уже ушли.

Полиция принесла мужчине извинения и пообещала принять меры для улучшения организации работы. С заявителем уже связались, по факту произошедшего начата ведомственная проверка, в ходе которой предстоит установить личности участников инцидента.

После случившегося полиция также намерена усилить патрулирование в районе спортивной площадки.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что информации об этом конкретном происшествии не получали. При этом Центральный спортивный квартал включен в специальный маршрут патрулирования, предусматривающий регулярную проверку образовательных учреждений и прилегающих территорий.

Территорию спортплощадки ежедневно контролируют и сотрудники охраны. В муниципальной полиции отмечают, что при поступлении информации о проблемах в этом месте реагирование осуществляется в приоритетном порядке. При этом групп подростков, которые регулярно создавали бы проблемы посетителям спортплощадки, ранее в поле зрения муниципальной полиции не попадало.