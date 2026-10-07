Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция объяснила, почему опоздала на конфликт с подростками в центре Риги 1 298

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский автомобиль
ФОТО: LETA

Государственная полиция обещает усилить патрулирование после конфликта с агрессивной группой подростков в Центральном спортивном квартале на улице Кришьяня Барона в Риге.

Об инциденте в социальных сетях рассказал отец, который во вторник вечером находился на детской площадке вместе с дочерью. По его словам, рядом громко ругалась группа подростков. Мужчина сделал им замечание, после чего ситуация переросла в конфликт.

Среди молодых людей находился один совершеннолетний юноша, который, как утверждает мужчина, стал агрессивно приближаться к нему. Отец ударил его по лицу. Ситуация стала еще серьезнее, когда одна из девушек-подростков подбежала с ножом и попыталась передать его молодому человеку.

В конфликт вмешались другие взрослые. После этого мужчина вместе с дочерью попытался покинуть площадку, однако группа молодых людей окружила их и не позволяла уйти.

Мужчина попросил администрацию площадки вызвать полицию, а позднее позвонил сам. По его словам, ему сообщили, что имеются другие вызовы и необходимо ждать. Примерно через 40 минут он позвонил повторно, но снова получил ответ, что придется подождать.

В Государственной полиции признали, что в тот день поступало большое количество звонков, а на отдельных этапах приема информации об инциденте были допущены недостатки при ее регистрации. В результате сотрудники прибыли на место с опозданием, когда участники конфликта уже ушли.

Полиция принесла мужчине извинения и пообещала принять меры для улучшения организации работы. С заявителем уже связались, по факту произошедшего начата ведомственная проверка, в ходе которой предстоит установить личности участников инцидента.

После случившегося полиция также намерена усилить патрулирование в районе спортивной площадки.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что информации об этом конкретном происшествии не получали. При этом Центральный спортивный квартал включен в специальный маршрут патрулирования, предусматривающий регулярную проверку образовательных учреждений и прилегающих территорий.

Территорию спортплощадки ежедневно контролируют и сотрудники охраны. В муниципальной полиции отмечают, что при поступлении информации о проблемах в этом месте реагирование осуществляется в приоритетном порядке. При этом групп подростков, которые регулярно создавали бы проблемы посетителям спортплощадки, ранее в поле зрения муниципальной полиции не попадало.

×
#происшествие #Рига #полиция #безопасность #социальные сети #подростки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
2
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ксения Гох
Изображение к статье: notiek tiesas sēde
Изображение к статье: авто в кустах
Изображение к статье: Евро на деревянном столе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во время дневного выпуска новостей в эфир попала фотография с грубой надписью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.
В мире
Изображение к статье: ракета "Тополь"
В мире
Изображение к статье: граница Литвы
В мире
Изображение к статье: На большой детской площадке на улице Кришьяня Барона в Риге.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Наша Латвия
Изображение к статье: БМП Хантер
Техно
Изображение к статье: Во время дневного выпуска новостей в эфир попала фотография с грубой надписью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.
В мире
Изображение к статье: ракета "Тополь"
В мире
Изображение к статье: граница Литвы
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео