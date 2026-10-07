Рижский городской суд утвердил соглашение с одним из участников организованной преступной группы, созданной в тюрьме. Следствие установило, что банда готовила жестокие нападения на людей и собирала информацию о должностном лице государственного учреждения.

В Риге вынесен приговор одному из участников вооруженной организованной преступной группы, деятельность которой расследовали правоохранительные органы. В сентябре Рижский городской суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, полностью признавшим свою вину, пишет tv3.lv.

Как следует из судебного решения, группировку создал ее лидер, а основной целью было совершение тяжких преступлений, в том числе нападений на людей с причинением тяжких телесных повреждений. По данным суда, участники банды были вооружены как минимум одним огнестрельным оружием и кастетами.

Одним из эпизодов стало нападение, которое организатор планировал как месть мужчине, подозревая, что тот готовит преступление против него. Сначала один из участников установил местонахождение предполагаемой жертвы, а затем двум сообщникам поступило распоряжение выехать на место.

«Сделайте его инвалидом», — такую команду, согласно материалам суда, отдал лидер группировки.

Первая попытка нападения сорвалась, поскольку мужчина успел уйти до прибытия нападавших. Позже преступники предприняли вторую попытку. Потерпевшего под предлогом пригласили в квартиру, а когда он вышел из дома, двое участников банды повалили его на землю и несколько раз ударили кастетом по ногам и телу.

Суд установил, что нападавшие рассчитывали причинить мужчине тяжкие телесные повреждения, однако довести преступный замысел до конца им не удалось. Нападение прервала случайная свидетельница, спугнувшая злоумышленников. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения — ушибы и ссадины.

Еще одним заданием банды стала слежка за должностным лицом одного из государственных учреждений. По материалам дела, обвиняемый должен был фотографировать чиновника, отслеживать его маршруты и передавать информацию другим участникам преступной группы. За это он получил 500 евро.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Суд назначил ему три года лишения свободы и два года пробационного надзора. Поскольку мужчина уже отбывал наказание по другому приговору, окончательный срок составил три года, девять месяцев и 14 дней лишения свободы, а срок пробационного надзора — три года.

Кроме того, суд обязал осужденного возместить государству 280 евро расходов на юридическую помощь.

Приговор в отношении одного из участников банды уже вступил в силу, тогда как расследование деятельности остальных фигурантов продолжается.