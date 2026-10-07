Вечером 6 октября на большой детской площадке на улице Кришьяня Барона в Риге произошел конфликт между мужчиной, пришедшим туда с дочерью, и группой подростков. По словам очевидца, в какой-то момент одна из девушек прибежала с ножом, а компания молодых людей не позволяла ему вместе с ребенком покинуть площадку.

О случившемся мужчина рассказал в социальных сетях. Инцидент, по его словам, начался около 20:00. Рядом с ним и дочерью находилась группа подростков, которые громко ругались. Мужчина дважды сделал им замечание, напомнив, что они находятся на детской площадке.

Когда он подошел к компании в третий раз, возник конфликт. По утверждению автора публикации, среди подростков находился совершеннолетний молодой человек, который стал агрессивно приближаться к нему. Мужчина признает, что в ответ ударил его ладонью по лицу.

«Одна из девушек прибежала с ножом»

После этого, как утверждается в публикации, ситуация стала еще опаснее. Одна из девушек якобы прибежала с ножом и попыталась передать его совершеннолетнему участнику конфликта.

К происходящему подошли другие взрослые и попытались разнять участников. Мужчина предупредил их о наличии ножа.

Затем он попытался уйти с площадки вместе с дочерью, однако, по его словам, группа молодых людей окружила их и не позволяла покинуть территорию.

Полицию, по словам мужчины, ждали почти два часа

Около 20:15 мужчина обратился к сотрудникам детской площадки с просьбой вызвать полицию. Примерно через полчаса, не дождавшись ее приезда, он позвонил самостоятельно и сообщил диспетчеру о ноже и о том, что компания по-прежнему находится на месте.

По его утверждению, ему ответили, что есть другие вызовы и необходимо ждать своей очереди.

Примерно через 40 минут мужчина снова связался с полицией, но, как он утверждает, получил аналогичный ответ. В итоге он попросил жену приехать и забрать дочь, а сам остался ждать сотрудников правоохранительных органов.

По словам автора публикации, около 22:10 полиция все еще не приехала. На момент написания сообщения с ним также никто не связался по поводу произошедшего.

«Главный вопрос — безопасность детей»

Мужчина рассказал, что позднее узнал от работников площадки: эта компания подростков якобы бывает там регулярно.

Он намерен повторно обратиться в полицию и призывает родителей внимательнее следить за происходящим на детских площадках.