28 сентября 2026 года после прогулки с друзьями она не вернулась домой в Даугавпилсе, и ее нынешнее местонахождение неизвестно. Известно, что подросток склонна к бродяжничеству.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в серую куртку Nike Tech, светлые джинсовые брюки с карманами, розовую обувь и белую верхнюю куртку Teddy с карманами. При себе у нее были большие белые наушники JBL.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию пропавшей и откликнуться всех, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефонам 65403310 или 112.