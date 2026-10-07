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В Даугавпилсе пропала 16-летняя девушка: ее не могут найти с конца сентября 0 171

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дайна Афанасьева
ФОТО: Valsts policija

Сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Даину Афанасьеву, 2010 года рождения.

28 сентября 2026 года после прогулки с друзьями она не вернулась домой в Даугавпилсе, и ее нынешнее местонахождение неизвестно. Известно, что подросток склонна к бродяжничеству.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в серую куртку Nike Tech, светлые джинсовые брюки с карманами, розовую обувь и белую верхнюю куртку Teddy с карманами. При себе у нее были большие белые наушники JBL.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию пропавшей и откликнуться всех, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефонам 65403310 или 112.

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#полиция #Латвия #одежда #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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