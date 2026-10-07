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Хорошие новости: пропавшую в Риге Ксению Гоху нашли 0 1249

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ксения Гох
ФОТО: Valsts policija

Пропавшая без вести Ксения Гоха, 2012 года рождения, успешно найдена. Об этом утром 7 октября сообщила Государственная полиция.

Правоохранители поблагодарили всех, кто распространял информацию и помогал в поисках девушки.

Ранее Рижское Северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции сообщало, что Ксения пропала 5 октября. Около 17:30 она вышла из дома на улице Визмы Белшевицы в Риге, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

Полиция распространила приметы и фотографию девушки и обратилась к жителям с просьбой сообщить любую информацию, которая могла помочь в поисках.

Утром 7 октября полиция сообщила, что Ксения найдена. Розыск прекращен.

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#Рига #полиция #поиск #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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