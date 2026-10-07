Пропавшая без вести Ксения Гоха, 2012 года рождения, успешно найдена. Об этом утром 7 октября сообщила Государственная полиция.

Правоохранители поблагодарили всех, кто распространял информацию и помогал в поисках девушки.

Ранее Рижское Северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции сообщало, что Ксения пропала 5 октября. Около 17:30 она вышла из дома на улице Визмы Белшевицы в Риге, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

Полиция распространила приметы и фотографию девушки и обратилась к жителям с просьбой сообщить любую информацию, которая могла помочь в поисках.

Утром 7 октября полиция сообщила, что Ксения найдена. Розыск прекращен.