Только в сентябре жители Латвии потеряли из-за действий мошенников более миллиона евро. Самые крупные суммы по-прежнему похищают с помощью телефонного мошенничества, сообщает Государственная полиция.

В сентябре полиция зарегистрировала 317 случаев мошенничества. В 105 случаях злоумышленникам удалось добиться своего — общие потери пострадавших составили не менее 1 011 852 евро.

Больше всего денег было похищено с помощью телефонных звонков. За месяц зарегистрировано 216 таких случаев, причем в 52 из них мошенникам удалось получить от жертв в общей сложности 562 909 евро.

Особенно велики потери в Рижском регионе: 61 пострадавший лишился в общей сложности 488 174 евро. Злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками банков, почты, Государственного агентства социального страхования, полиции, операторов мобильной связи и других учреждений или компаний.

Почти 290 тысяч евро за несуществующий выигрыш

Один из наиболее крупных случаев произошел в Курземе. В сентябре там зарегистрировали два случая мошенничества под видом лотереи.

В одном из них человек потерял 288 315 евро. Мошенник убедил жертву, что на ее счет якобы зачислено 1,6 миллиона евро, однако для получения денег необходимо предварительно оплачивать различные расходы.

Поверив обещаниям, пострадавший несколько раз передавал деньги неизвестному человеку, который приезжал за ними, а также самостоятельно помещал деньги в пакоматы.

Инвестиционные мошенники тоже не отступают

Еще одна распространенная схема связана с фиктивными инвестициями. В сентябре полиция зарегистрировала 21 такой случай, причем деньги потеряли все 21 пострадавший. Общая сумма ущерба достигла 99 655 евро.

Больше всего жертв инвестиционных мошенников было в Рижском регионе — 14 человек. Они потеряли в общей сложности 71 516 евро.

По данным Государственной полиции, за первые девять месяцев 2026 года жители Латвии из-за мошенников лишились уже более 16 миллионов евро.

Полиция предупреждает, что преступники продолжают использовать хорошо известные схемы, одновременно совершенствуя их и делая более убедительными. Ни одно легальное учреждение или предприятие не станет требовать срочно перевести деньги, сообщить данные доступа к интернет-банку или передать коды Smart-ID.

При подозрении на мошенничество полиция советует немедленно связаться со своим банком. Если деньги уже похищены, необходимо также сообщить об этом полиции по телефону 112.