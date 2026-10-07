В Латвии с июля 2025 года по июнь 2026 года зарегистрированы 23 случая киберактивности, осуществлявшейся в интересах государств, свидетельствуют данные нового отчета о цифровой безопасности.

В первой половине 2026 года государственные учреждения и услуги оказались наиболее затронутой киберугрозами сферой. На них пришлось 27% зафиксированной вредоносной активности против 17% в 2025 году.

Государственный сектор чаще становится целью киберопераций, поскольку располагает конфиденциальной информацией и обеспечивает работу жизненно важных услуг. Кроме того, он тесно связан с другими учреждениями, подрядчиками, поставщиками технологий и операторами критической инфраструктуры.

Одним из наиболее распространенных способов проникновения в системы остаются скомпрометированные учетные записи пользователей. В этом году фишинг использовался в 23% зафиксированных случаев проникновения против 7% в 2025 году.

Примерно в половине — 52,2% — случаев, когда злоумышленники использовали действующие учетные записи, похищались также дополнительные данные для аутентификации. Это позволяет атакующим быстро расширять доступ к системам. В результате первоначально локальный инцидент может привести к атаке программ-вымогателей, шпионажу, краже данных или серьезным перебоям в работе важных услуг.

Киберпреступники все активнее автоматизируют свои действия и используют искусственный интеллект. Это увеличивает скорость и масштаб атак и оставляет специалистам все меньше времени для реагирования. Обнаруженная в действующей системе уязвимость может быть использована злоумышленниками менее чем через 24 часа после ее выявления.

По прогнозам, в 2026 году число публично раскрытых уязвимостей программного обеспечения может достичь рекордных 72 000. При этом в ряде отраслей злоумышленникам удается дольше оставаться незамеченными внутри взломанных систем.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект используется обеими сторонами. Злоумышленники применяют его для ускорения и автоматизации атак, тогда как организациям приходится внедрять аналогичные технологии для обнаружения угроз и защиты инфраструктуры.

Отдельный риск связан с неконтролируемым использованием ИИ-агентов. Многие из них действуют от имени пользователей и обладают предоставленными им разрешениями. Если такой агент будет скомпрометирован, злоумышленники смогут использовать полученный доступ для автоматического выполнения большого количества действий.

Специалисты считают, что одного запрета на использование искусственного интеллекта недостаточно. Организациям необходимо контролировать его применение, защищать учетные записи пользователей, ограничивать права доступа и следить за действиями ИИ-агентов.

Кроме того, рекомендуется заранее готовиться к возможным киберинцидентам, определять наиболее критически важные услуги и необходимые для их работы системы и ресурсы, а также регулярно проводить совместные учения государственного и частного секторов по различным сценариям атак.

Отчет охватывает основные тенденции в сфере киберугроз за период с июля 2025 года по июнь 2026 года.