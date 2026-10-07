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Жительницу Латвии приговорили к шести годам тюрьмы за перевод 43 евро 4 1576

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евро на деревянном столе
ФОТО: BB.LV/AI

Рижский городской суд приговорил активистку Полину Камлёву к шести годам лишения свободы. По версии следствия, женщина организовала перевод около 43 евро на покупку оборудования, предназначенного для российских военнослужащих, участвующих в войне в Украине.

Рижский городской суд признал Полину Камлёву виновной в финансировании вооруженного конфликта и назначил ей шесть лет лишения свободы. После освобождения женщина также будет находиться под трехлетним пробационным надзором, сообщают Новости ТВ3.

Как установил суд, в декабре 2024 года обвиняемая откликнулась на просьбу контактного лица в России собрать деньги на приобретение устройства для подавления беспилотников, которое планировалось передать российским военнослужащим, находящимся на фронте в Украине.

Поскольку прямой банковский перевод из Латвии в российский банк был невозможен, женщина обратилась за помощью к своей знакомой в Беларуси. Следствие установило, что та не знала о конечном назначении денег и по просьбе обвиняемой перевела со своего счета 157 белорусских рублей — около 42,86 евро — на счет получателя в российском банке.

Расследование по делу проводила Служба государственной безопасности (СГБ). По данным ведомства, уголовный процесс был начат 25 ноября 2025 года, а уже 2 декабря сотрудники СГБ задержали подозреваемую и провели обыски на двух связанных с ней объектах — в Резекне и Прейльском крае.

До вынесения приговора женщина находилась под стражей. Суд постановил зачесть в срок наказания период содержания под арестом — с 2 декабря 2025 года по 7 октября 2026 года.

Согласно Уголовному закону Латвии, за финансирование вооруженного конфликта предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения последующего пробационного надзора.

Решение суда стало одним из наиболее заметных в Латвии дел, связанных с обвинениями в финансировании российских вооруженных сил после начала полномасштабной войны в Украине.

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#Украина #Латвия #судебный процесс #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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