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Золитуде потрясла трагическая смерть 17-летней девушки: она упала с балкона 16-го этажа 0 795

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: люда на траве
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-этажного жилого дома. Обстоятельства трагедии выясняет полиция, которая уже начала уголовный процесс.

Трагедия произошла у многоэтажного дома на улице Анниньмуйжас. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и специализированная бригада Службы неотложной медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти девушку не удалось, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам местных жителей, тревогу вызвало то, что полицейские и медики долгое время оставались возле дома. Позже стало известно, что причиной стал смертельный случай после падения с большой высоты.

Один из жителей рассказал журналистам, что на верхнем этаже нашли личные вещи погибшей.

«Я знаю только то, что на 16-м этаже была какая-то девушка. Насколько мне известно, там нашли ее телефон и личные вещи», — рассказал он.

После происшествия возле дома собрались школьники, которые обсуждали случившееся. Некоторые из них пересказывали версию, распространившуюся среди местных жителей.

«Девушке было 17 лет. Она убегала от мамы. Успела забежать с каким-то соседом на 16-й этаж, на тот балкон. Мама не успела, и, как я слышала, она видела, как дочь прыгнула», — рассказала одна из школьниц.

Официального подтверждения этой информации нет. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Полиция подтвердила, что погибшей была девушка 2009 года рождения, а падение произошло с балкона 16-го этажа. По факту случившегося начат уголовный процесс.

В полиции также сообщили, что на данный момент ничто не указывает на совершение уголовного преступления.

По словам местных жителей, это не первый трагический случай, связанный с высотными домами в Золитуде. Именно поэтому подобные происшествия вновь привлекли внимание жителей района и правоохранительных органов.

Расследование продолжается. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после завершения всех процессуальных действий.

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#полиция #Золитуде #трагедия #смерть #школьники #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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