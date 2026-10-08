Житель Агенскалнса утверждает, что стал жертвой нападения со стороны нового совладельца дома после отказа изменить условия аренды. По факту произошедшего полиция начала расследование, а другие жильцы тем временем оспаривают законность сделки по продаже доли недвижимости.

Конфликт между арендатором и новым совладельцем дома на улице Эдуарда Смильгя в Риге закончился дракой и обращением в полицию. По словам арендатора Элвийса, собственник пытался заставить его заключить новый договор аренды на выгодных для себя условиях, а после отказа пришел к квартире вместе с еще одним мужчиной, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Элвийс утверждает, что во время разговора на него напали.

«Он один раз ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Потом, пока мы разговаривали, ударил еще два раза. Второй схватил меня за шею и начал душить сзади, а этот пытался попасть в квартиру. Так мы минут десять боролись в коридоре», — рассказал мужчина.

По его словам, попытка силой проникнуть в квартиру не удалась, после чего мужчины ушли, но перед этим пригрозили последствиями.

«Он сказал, чтобы я подумал до среды, иначе будет плохо. После этого я сразу обратился в полицию и подробно изложил всю ситуацию», — говорит Элвийс.

История вызвала обеспокоенность и у других жильцов дома. Совладелица здания Ивита считает, что продажа одной из долей недвижимости могла быть проведена с нарушением ее преимущественного права на покупку.

По ее словам, о смене собственника она узнала уже после регистрации сделки в Земельной книге.

«Он также предложил впустить его людей в мои квартиры. Другие арендаторы тоже говорили мне, что им страшно», — рассказала Ивита.

Женщина намерена оспорить сделку в суде. Вместе с другим совладельцем дома она уже добилась назначения судебного заседания.

Сам новый владелец отвергает обвинения.

«Я не знаю, что вам рассказывал Элвийс, он что-то выдумывает», — заявил мужчина в разговоре с журналистами.

Присяжный адвокат Янис Беровскис пояснил, что новый собственник действительно вправе предложить арендаторам заключить новые договоры после перехода права собственности. Однако проникать в квартиру без согласия арендатора он не имеет права.

«В любой цивилизованной сфере так поступать нельзя. Проникать в недвижимость без разрешения ее пользователя или владельца запрещено», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что если совладельцы не были уведомлены о своем преимущественном праве покупки доли, то в течение года после регистрации права собственности они могут обратиться в суд с требованием о ее выкупе.

Пока Ивита готовится к судебному разбирательству, Элвийс установил возле своей квартиры камеру видеонаблюдения и рассчитывает, что полиция даст правовую оценку произошедшему.