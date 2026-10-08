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Кому только могло прийти в голову так «пошутить»? Жильцы многоэтажки пережили настоящий испуг 0 1012

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дверь
ФОТО: скриншот видео TV3

В одном из многоквартирных домов Елгавы вечером загорелась входная дверь квартиры, где находилась пожилая супружеская пара. Самостоятельно выбраться из задымленного жилья пенсионеры не смогли — их эвакуировали пожарные, а полиция возбудила уголовное дело.

Происшествие произошло в многоквартирном доме на улице Мейю цельш в Елгаве. Вечером пожилые супруги почувствовали запах дыма и обнаружили, что горит входная дверь их квартиры, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Из-за сильного задымления самостоятельно покинуть жилье они не смогли. На помощь прибыли пожарные, которые вывели пенсионеров из квартиры.

По словам дочери пострадавших, следствие рассматривает версию умышленного поджога.

«Дверь подожгли, но точно пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело, поэтому сейчас мы ничего не можем комментировать», — рассказала она.

К счастью, супруги не пострадали. Как отметила дочь, трагедии удалось избежать лишь потому, что родители еще не спали.

«Хорошо, что они еще не спали. Они почувствовали запах дыма. Самостоятельно выйти не смогли — их вывели пожарные», — добавила женщина.

Соседи также не могут объяснить, кому мог понадобиться такой поступок. Некоторые предполагают, что к поджогу могут быть причастны подростки, однако никаких подтверждений этой версии пока нет.

«Я сам был удивлен. Что это такое и кто мог это сделать? Тем более это произошло вечером, когда люди были дома», — рассказал один из жителей дома.

Другая соседка также считает, что это могли быть молодые люди, хотя признает, что подозреваемых раньше во дворе никто не видел.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составил около 300 евро. Однако, как отмечают жители дома, главной опасностью в этой ситуации была угроза жизни пожилых людей, которые могли не успеть выбраться из квартиры.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и устанавливает обстоятельства произошедшего, а также разыскивает причастных к поджогу.

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#пожар #Елгава #пенсионеры #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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