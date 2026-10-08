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Неожиданно: Верховный суд отменил приговор Елене Крейле, борющейся с «демонами» 0 90

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елене Крейле

Елене Крейле.

ФОТО: LETA

Апелляционный суд не обосновал должным образом вывод о том, что послания жительницы Латвии Елены Крейле, размещённые в окнах её дома, были направлены на оправдание и прославление России, считает Верховный суд (ВС).

В четверг он постановил направить уголовное дело против Крейле на новое рассмотрение в апелляционный суд.

ВС отменил решение Рижского окружного суда по уголовному делу, в котором Крейле обвиняется в публичном прославлении преступлений против мира, человечности, а также против Латвии и её жителей.

Как сообщили агентству LETA в суде, из обвинения следует, что обвиняемая размещала в окнах своего дома различные объекты в виде инсталляций, связанные с российской и советской символикой. В частности, российские флаги с надписями «Боже, храни Латвию», изображение флага из кирпичей, а также другие предметы.

Кроме того, женщина последовательно разместила клейкие ленты белого, синего и красного цветов, изображавшие российский флаг, а также удостоверение красного цвета, на котором был изображён герб России и надпись «МВД России».

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Инсталляция в окне дома Елены Крейле. Фото LETA

Рижский городской суд признал обвиняемую виновной и приговорил её к трём годам лишения свободы. На приговор защитник обвиняемой подал апелляцию в Рижский окружной суд, который оставил решение без изменений.

В свою очередь, ВС постановил, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело — новому рассмотрению.

Как указывает ВС, суд не обосновал должным образом вывод о том, что послания обвиняемой были направлены именно на оправдание и прославление этих преступлений.

Поскольку в созданных обвиняемой инсталляциях непосредственно не прославлялись и не оправдывались указанные преступления, суд должен был особенно тщательно обосновать, что в спорных посланиях это делалось скрыто и именно в таком смысле, отмечает ВС.

Сама по себе символика ещё не позволяет сделать вывод, что общая поддержка государства или его руководителя означает положительную оценку каждого действия государства или его руководителя, считает ВС.

Учитывая, что изображённые символы и события имеют несколько общественно узнаваемых значений, ВС признал, что суды нижестоящих инстанций не опровергли альтернативные объяснения обвиняемой относительно того, каким был предполагаемый контекст её посланий, и не оценили все их элементы в совокупности.

При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции должен будет оценить, какое именно послание обвиняемая хотела выразить своими действиями, сообщила ВС.

Прокурор просила приговорить Крейле к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Женщина своей вины в инкриминируемом ей преступлении не признаёт.

Ранее Крейле была приговорена к одному году лишения свободы по другому делу — за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Женщина не раз повторяла журналистам, что не выступает ни за войну, ни за президента России Владимира Путина. Крейле не признаёт своей вины ни по одному из дел, считая, что преследование против неё происходит потому, что «злые силы выступают против добрых, это демоны».

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#Латвия #символика #свобода слова #преступления #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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