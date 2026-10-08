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Ночная авария в Елгавском крае закончилась гибелью водителя 0 323

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: проблесковые маячки
ФОТО: Unsplash

В ночь на четверг в Елгавском крае произошла смертельная авария. Автомобиль Audi съехал с дороги и оказался в кювете на крыше. Находившийся за рулем мужчина погиб.

Смертельная авария произошла после полуночи на автодороге Димзас — Вирцава — Вайрогс в Елгавском крае, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов в Вирцавскую волость поступил примерно через час после полуночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили легковой автомобиль, который после аварии оказался на крыше в кювете.

Из машины был извлечен погибший. Сам автомобиль спасатели с помощью манипулятора вытащили из кювета.

По данным полиции, за рулем Audi находился мужчина 1958 года рождения. При пока не установленных обстоятельствах автомобиль съехал с проезжей части.

Что именно привело к аварии, пока неизвестно. Полиция начала расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 16 человек, один человек погиб.

Полиция также оформила 389 протоколов за нарушения правил дорожного движения, из них 159 — за превышение скорости.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начат один административный и пять уголовных процессов. Еще один уголовный процесс начат в связи с возможным управлением транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

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#Латвия #ДТП #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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