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Ночной пожар в Риге охватил 145 квадратных метров — спасатели работали несколько часов 1 1052

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: vugd

Рано утром в Риге произошел пожар повышенной опасности в одноэтажном жилом доме на улице Бишу. Огонь распространился на пристройку, фасад, чердак и конструкции крыши — общая площадь пожара достигла 145 квадратных метров.

Вызов на улицу Бишу в Риге Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила в четверг в 4:31, сообщает ЛЕТА.

К моменту работы спасателей огнем были охвачены сразу несколько частей одноэтажного жилого здания — пристройка, фасад, чердак и конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 145 квадратных метров.

Из-за площади и характера возгорания пожару был присвоен статус повышенной опасности.

Локализовать огонь удалось в 6:17 — почти через два часа после получения вызова. После этого пожарные продолжили работу на месте происшествия.

Информации о пострадавших ГПСС не приводит. Причина возникновения пожара также пока не сообщается.

Всего за минувшие сутки латвийские спасатели получили 38 вызовов. Девять из них были связаны с пожарами, 16 — со спасательными работами. Еще 13 вызовов оказались ложными.

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#пожар #происшествие #Рига #Латвия #безопасность #спасатели #LETA
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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