Госполиция задержала молодого человека после резонансного конфликта на детской площадке в спортивном квартале «Центр» в Риге. Личности остальных предполагаемых участников также установлены. Ранее полиция признала, что допустила ошибки при регистрации вызова и прибыла на место, когда все уже разошлись.

Государственная полиция в среду задержала молодого человека, участвовавшего в конфликте на детской площадке спортивного квартала «Центр» на улице Кришьяня Барона в Риге, сообщает ЛЕТА.

Инцидент произошел 6 октября. Полиция начала административный процесс по факту возможного нарушения общественного порядка и сейчас продолжает устанавливать точные обстоятельства произошедшего.

Личности других молодых людей, которые могли быть причастны к конфликту, также установлены. Полиция просит очевидцев связаться с ней по телефонам 67086855 или 112.

О происшествии стало известно после публикации одного из участников конфликта в социальных сетях. Мужчина рассказал, что находился вечером на площадке вместе с дочерью и сделал замечание находившейся неподалеку группе подростков, которые громко нецензурно выражались.

После этого, по его словам, начался конфликт. Один совершеннолетний молодой человек стал агрессивно приближаться к нему, и мужчина ударил его пощечиной.

Ситуация обострилась еще больше, когда одна из девушек-подростков, как утверждает мужчина, подбежала с ножом и попыталась передать его молодому человеку.

В конфликт вмешались другие взрослые. Когда отец с дочерью попытались уйти, группа молодых людей, по его словам, окружила их и не позволяла покинуть площадку.

Мужчина попросил администрацию вызвать полицию, а позднее позвонил сам. Однако наряд долго не приезжал. Примерно через 40 минут после первого звонка он связался с полицией повторно и вновь получил ответ, что необходимо ждать.

В итоге сотрудники полиции прибыли, когда участники конфликта уже разошлись.

Позднее Госполиция признала, что в тот день поступало большое количество звонков, а при обработке информации об инциденте на улице Кришьяня Барона «на отдельных этапах» были допущены ошибки.

Полиция принесла пострадавшему извинения и пообещала принять меры для улучшения организации работы.

Рижская муниципальная полиция, в свою очередь, заявила, что информации об этом происшествии не получала. Спортивный квартал «Центр» входит в специальный маршрут патрулирования, а сама территория ежедневно контролируется охраной.

По данным муниципальной полиции, группы молодежи, которые регулярно создавали бы проблемы посетителям этой площадки, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Теперь расследование продолжается уже с установленными участниками конфликта. При этом полиция пока не сообщала, какие именно действия вменяются задержанному молодому человеку.