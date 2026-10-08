Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отца с дочерью в центре Риги окружила группа молодежи, появилась девушка с ножом: полиция задержала участника конфликта 0 855

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: руки и наручники

Госполиция задержала молодого человека после резонансного конфликта на детской площадке в спортивном квартале «Центр» в Риге. Личности остальных предполагаемых участников также установлены. Ранее полиция признала, что допустила ошибки при регистрации вызова и прибыла на место, когда все уже разошлись.

Государственная полиция в среду задержала молодого человека, участвовавшего в конфликте на детской площадке спортивного квартала «Центр» на улице Кришьяня Барона в Риге, сообщает ЛЕТА.

Инцидент произошел 6 октября. Полиция начала административный процесс по факту возможного нарушения общественного порядка и сейчас продолжает устанавливать точные обстоятельства произошедшего.

Личности других молодых людей, которые могли быть причастны к конфликту, также установлены. Полиция просит очевидцев связаться с ней по телефонам 67086855 или 112.

О происшествии стало известно после публикации одного из участников конфликта в социальных сетях. Мужчина рассказал, что находился вечером на площадке вместе с дочерью и сделал замечание находившейся неподалеку группе подростков, которые громко нецензурно выражались.

После этого, по его словам, начался конфликт. Один совершеннолетний молодой человек стал агрессивно приближаться к нему, и мужчина ударил его пощечиной.

Ситуация обострилась еще больше, когда одна из девушек-подростков, как утверждает мужчина, подбежала с ножом и попыталась передать его молодому человеку.

В конфликт вмешались другие взрослые. Когда отец с дочерью попытались уйти, группа молодых людей, по его словам, окружила их и не позволяла покинуть площадку.

Мужчина попросил администрацию вызвать полицию, а позднее позвонил сам. Однако наряд долго не приезжал. Примерно через 40 минут после первого звонка он связался с полицией повторно и вновь получил ответ, что необходимо ждать.

В итоге сотрудники полиции прибыли, когда участники конфликта уже разошлись.

Позднее Госполиция признала, что в тот день поступало большое количество звонков, а при обработке информации об инциденте на улице Кришьяня Барона «на отдельных этапах» были допущены ошибки.

Полиция принесла пострадавшему извинения и пообещала принять меры для улучшения организации работы.

Рижская муниципальная полиция, в свою очередь, заявила, что информации об этом происшествии не получала. Спортивный квартал «Центр» входит в специальный маршрут патрулирования, а сама территория ежедневно контролируется охраной.

По данным муниципальной полиции, группы молодежи, которые регулярно создавали бы проблемы посетителям этой площадки, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Теперь расследование продолжается уже с установленными участниками конфликта. При этом полиция пока не сообщала, какие именно действия вменяются задержанному молодому человеку.

×
#Рига #полиция #молодежь #безопасность #социальные сети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
2
2
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дверь
Изображение к статье: горящий дом и хозяин
Изображение к статье: дом и мужчина
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив.
В мире
Изображение к статье: дерево упало на дом
Наша Латвия
Изображение к статье: масло
Бизнес
Изображение к статье: Stop Brexit
В мире
Изображение к статье: Депутатам местных самоуправлений Латвии закрыли дорогу в Россию и Беларусь
Наша Латвия
Изображение к статье: шина
Техно
Изображение к статье: В случае нападения России на одну из стран НАТО союзники способны в течение нескольких часов перекрыть Финский залив.
В мире
Изображение к статье: дерево упало на дом
Наша Латвия
Изображение к статье: масло
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео