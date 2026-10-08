Обычная прогулка по лесу неожиданно превратилась в антинаркотическую операцию. В итальянском регионе Абруццо собака, обученная искать трюфели, вместо деликатесных грибов обнаружила спрятанные под землей свертки с чистым кокаином стоимостью до 25 тысяч евро.

Как сообщает польское RMF24 со ссылкой на агентство ANSA, необычный случай произошел в Коррополи в провинции Терамо. Пес по кличке Фульмине породы лаготто-романьоло, известной своим исключительно тонким обонянием и способностями к поиску трюфелей, неожиданно стал участником настоящей полицейской операции.

Вместо трюфелей — странные свертки

Хозяин Фульмине сначала решил, что его питомец обнаружил особенно крупные трюфели. Однако пес принес из леса три темных свертка.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что находка тщательно упакована в пластик. Заподозрив неладное, мужчина сообщил о ней карабинерам.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли свертки. Внутри оказалось около 270 граммов чистого кокаина. По оценкам, стоимость наркотика на черном рынке могла достигать 25 тысяч евро.

Тайник оказался не таким надежным

Следователи предполагают, что наркотики спрятали в лесу торговцы, рассчитывавшие, что в укромном месте их никто не обнаружит.

Однако они явно не учли способности собаки, натренированной находить под землей трюфели. В результате Фульмине вместо грибного деликатеса обнаружил тайник, которым теперь занимаются правоохранительные органы.

История с Фульмине закончилась совсем не так, как рассчитывал его хозяин, отправляясь на прогулку. Трюфелей пес в тот день не принес, зато его знаменитый нюх помог обнаружить крупную партию наркотиков.