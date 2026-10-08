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Повернула направо и не заметила трамвай: поездка на арендованном авто закончилась серьезной аварией 0 457

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

На перекрестке Бривибас гатве и улицы Лизума в Риге арендованный автомобиль столкнулся с трамваем. Машина получила настолько серьезные повреждения, что, вероятно, восстановлению уже не подлежит, однако люди в аварии не пострадали.

Неудачно закончилась поездка на арендованном автомобиле для молодой женщины в Риге. В среду утром при выезде с улицы Лизума на Бривибас гатве ее CityBee столкнулся с трамваем, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

На этом перекрестке с улицы Лизума разрешен только поворот направо. По предварительной версии, водитель следила за автомобилями, приближавшимися слева по Бривибас гатве, и не заметила трамвай.

Столкновение оказалось сильным. Арендованный автомобиль получил серьезные повреждения и, вероятнее всего, будет списан.

Поврежден оказался и трамвай.

«Удар был довольно сильный — посмотрите на машину. Да и мой левый бок выглядит ужасно», — рассказала водитель трамвая.

При этом в салоне в момент аварии находилось всего несколько человек. Незадолго до столкновения по маршруту проехал другой трамвай, который забрал большую часть ожидавших пассажиров.

«У меня было три пассажира во втором вагоне и двое здесь», — рассказала водитель.

Несмотря на силу удара, никто из пассажиров трамвая не пострадал. Не получила травм и находившаяся за рулем авто женщина.

Для водителя трамвая это не первая авария за девять лет работы в Rīgas satiksme. Однако, по ее словам, даже опыт не избавляет от волнения после подобных столкновений.

Последствия ДТП сказались и на движении общественного транспорта. Пока пожарные убирали разбитый автомобиль с трамвайных путей, движение трамваев на этом участке было нарушено более получаса.

В это время водитель авто давала объяснения сотрудникам полиции.

В итоге серьезно повреждена техника, но авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства столкновения выясняет полиция.

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#Рига #полиция #ДТП #безопасность #трамваи #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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