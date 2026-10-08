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В польской школе предотвратили взрыв: у нападавшего обнаружили самодельную бомбу 0 177

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение на школу в польском городе Остроленка

Фото: moja-ostroleka.pl

Нападение на школу в польском городе Остроленка могло закончиться значительно большей трагедией. Как выяснилось, 19-летний учащийся, ранивший девять человек, принес с собой не только холодное оружие, но и самодельное взрывное устройство, которое едва не сработало.

По словам национального прокурора Польши Дариуша Корнелюка, опасное устройство находилось в рюкзаке нападавшего. Когда рюкзак оказался в компьютерном классе, из него начал выходить дым. Преподавательница и ученики быстро выбросили его из окна, что, предположительно, предотвратило взрыв.

В результате нападения пострадали пятеро учащихся, двое преподавателей и двое посторонних. Сам нападавший также получил травмы. Следствие ведется по делу о покушении на убийство девяти человек, однако прокуратура намерена расширить правовую квалификацию преступления с учетом обнаруженного взрывного устройства.

Полицейские пиротехники исследуют изъятые материалы. Следователям предстоит установить, как было изготовлено устройство, насколько оно было опасным и что именно планировал подозреваемый.

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#Польша #взрыв #школа #следствие #покушение #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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