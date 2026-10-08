Нападение на школу в польском городе Остроленка могло закончиться значительно большей трагедией. Как выяснилось, 19-летний учащийся, ранивший девять человек, принес с собой не только холодное оружие, но и самодельное взрывное устройство, которое едва не сработало.

По словам национального прокурора Польши Дариуша Корнелюка, опасное устройство находилось в рюкзаке нападавшего. Когда рюкзак оказался в компьютерном классе, из него начал выходить дым. Преподавательница и ученики быстро выбросили его из окна, что, предположительно, предотвратило взрыв.

В результате нападения пострадали пятеро учащихся, двое преподавателей и двое посторонних. Сам нападавший также получил травмы. Следствие ведется по делу о покушении на убийство девяти человек, однако прокуратура намерена расширить правовую квалификацию преступления с учетом обнаруженного взрывного устройства.

Полицейские пиротехники исследуют изъятые материалы. Следователям предстоит установить, как было изготовлено устройство, насколько оно было опасным и что именно планировал подозреваемый.